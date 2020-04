Primetime-Check

Heute mit dem Finale von «The Voice Kids» und der zweiten Folge der zweiten «Bauer sucht Frau international»-Staffel.

Tagesmarktanteile der großen Acht Ab 3: 52,8%

14-49: 57,1%

Zu Ende: Sat.1 zeigte am Sonntag das Livefinale der aktuellen-Staffel und fuhr damit halbwegs passable Werte ein. Die Produktion aus dem Hause Talpa erreichte im Schnitt neun Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und 2,27 Millionen Zuschauer insgesamt. Mitbewerber RTL setzte derweil zur besten Ausstrahlungszeit auf die Kuppelsendung, die sich im Vergleich zur Woche zuvor leicht steigerte. Das Inka-Bause-Format generierte 10,5 Prozent Marktanteil – zudem holte sie die höchste Primetime-Reichweite bei allen; 3,57 Millionen. Das ab 22.40 Uhr gezeigtezur Sendung musste sich dann jedoch mit 9,7 Prozent Marktanteil bei den Jungen und insgesamt zweieinhalb Millionen Fans zufrieden geben.Leicht unter dem Senderschnitt lag ein weiteres-Best-of – die Kochsendung kam bei VOX auf 6,6 Prozent Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen. Rund 900.000 Zuschauer schalteten ein. Somit fiel man hinter die Kabel-Eins-, die auf 960.000 Fans kamen und ebenfalls ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wurden. Die Kabel-Eins-Eigenproduktion erzielte bei den klassisch Werberelevanten im Schnitt aber nur 4,9 Prozent. RTLZWEI setzte zur besten Ausstrahlungszeit auf den vier Prozent Marktanteil holenden Film(Sehbeteiligung gesamt: 0,69 Millionen).Im Ersten ermittelt Maria Furtwängler in einem zweiten, den sich ab 20.15 Uhr 9,50 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. Somit wurde der Krimi natürlich Sieger am Sonntagabend. Die Gesamt-Quote wurde auf 26,7 Prozent beziffert, bei den 14- bis 49-Jährigen sprang mit 22,5 Prozent der erste Platz heraus. Direkt danach ging es beieinmal mehr um Corona; 4,85 Millionen Menschen blieben dran. Für ein einstündigen Talk sprangen tolle 16,4 Prozent insgesamt heraus, auch bei den Jungen passte die Quote mit elf Prozent. Im Zweiten tat sich die-Folge „Tanz mit mir“ ab 20.15 Uhr eher schwer (3,68 Millionen, 10,3%), dafür legte danach dasklar zu. Das Nachrichtenmagazin erreichte im Schnitt 4,88 Millionen Fans ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil von 4,3 Prozent beim Film auf starke 9,5 Prozent während der Nachrichten.