«Die Toten am Meer»: Beste ARD-Samstag-Sehbeteiligung des Jahres

Genau genommen lag der Marktanteil seit knapp einem Jahr am Samstagabend nicht mehr so hoch .

In der klassischen Zielgruppe sorgte RTL mitzwar für neue eigene Quotenrekorde, doch auch im Ersten war ordentlich was los. Hier drehte der neue Samstags-Krimi auf. Fast acht Millionen Zuschauer schalteten fürein (7,98 Millionen). Nurund Fußball hatten in diesem Jahr in der ARD bisher höhere Reichweiten. Der neue 90-Minüter bestach mit gewaltigen 24,8 Prozent Marktanteil - der besten Sehbeteiligung seit knapp einem Jahr. Geschlagen geben musste sich der Krimi nur gegen einevom 25. Mai vergangenen Jahres, die im Gesamtpaket mit dem DFB-Pokal-Finale auf über 30 Prozent kam. 2020 hatte man solch einen Erfolg am Samstag, wie an diesem Abend im Ersten noch nicht gesehen.Auch beim jungen Publikum kam der Krimi aus dem Norden gut an. So durfte sich die ARD über 0,97 Millionen 14- bis 49-Jährige freuen. Der Marktanteil betrug sehr gute 11,7 Prozent - rekordverdächtig hoch waren die guten Zahlen bei den jungen Krimifans im Gegensatz zum Gesamtpublikum allerdings nicht.Während [Die Toten am Meer]] bis 21.45 Uhr hervorragenden in die Primetime eingeleitet hatte, war danach für Das Erste nur noch wenig zu holen.machte wenig aus dem Lead-In und kam nur noch auf 11,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und magere 4,1 Prozent bei den Jungen. Die Reichweite ging auf 3,11 Millionen zurück. Dieim Anschluss waren mit 1,88 Millionen Interessierten und 9,0 Prozent Sehbeteiligung nur noch unterdurchschnittlich gefragt.blieb zu später Stunde mit 0,63 Millionen Zuschauern und 5,9 Prozent Marktanteil blass. Beim jungen Publikum waren überschaubare 5,2 Prozent das höchste der Gefühle.