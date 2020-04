So läuft Stefan Raabs «Free ESC»

TV-News

Die Show wird am 16. Mai 2020 live von ProSieben gezeigt. An diesem Abend war eigentlich der reguläre Eurovision Song Contest geplant, wegen Corona fällt dieser aber bekanntlich aus.

Der Münchner Privatsender ProSieben hat weitere Details zur kommenden Stefan-Raab-Musikshowverraten. Conchita Wurst, die die Show gemeinsam mit Steven Gätjen präsentiert, hatte erste inhaltliche Details am Dienstag schon während «The Masked Singer» verraten. Wenn das Format am 16. Mai, dem eigentlichen «ESC»-Tag, um 20.15 Uhr bei ProSieben beginnt, dann befinden sich Musiker unterschiedlicher europäischer Länder in einem Kölner TV-Studio. Welcher Musiker wird sich beim #FreeESC für Italien in die Herzen der Zuschauer singen? Wer lässt die Türkei durch seine Performance mit ganz Europa eins werden? Welcher Interpret verzaubert das Publikum für Israel? Und wer wird für Deutschland punkten? Das haben ProSieben und RaabTV bis dato noch nicht verraten.Klar ist: Während der Punktevergabe wird in der Tat quer durch Europa geschaltet. Dort verfolgen nach ProSieben-Angaben „lokale #FreeESC-Sympathisanten“ den internationalen Gesangswettbewerb. In Deutschland, Österreich und der Schweiz voten die ProSieben-Zuschauer via Telefon und SMS. Jedes Land vergibt Punkte nach dem traditionellen ESC-Modus (1 bis 8, 10 und 12 Punkte). Anrufe und SMS werden dabei in Punkte umgerechnet. Der Interpret mit der höchsten Gesamtpunktzahl wird von Europa zum Sieger.Conchita Wurst sagt: "Neben den Live-Auftritten freue ich mich auch besonders darauf, dass wir beim #FreeESC durch ganz Europa schalten werden, um die Punkte einzusammeln und den Sieger zu küren. Ich hoffe, dass die internationalen #FreeESC- Sympathisanten die beste Performance und den besten Song würdigen. Das wird nicht einfach, denn das Niveau der Songs ist grandios und die Genres sind breit gefächert."