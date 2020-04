Netflix bestellt neue Serie «Vinterviken 2021»

US-Fernsehen

Verantwortliches Studio hinter dem Format wird Endemol Shine sein.

Streamingdienst Netflix hat amerikanischen Medienberichten zufolge eine neue Serie bei Endemol Shine bestellt. Dabei handelt es sich um eine zeitgenössische Adaption des gefeierten 1993 erschienenen Mats Wohl-Romans "Vinterviken" – die Serie soll auf den Namenhören.Der Originalroman inspirierte einen hochkarätigen Film mit dem gleichen Titel. Das Drama aus der Oberschule lotet soziale Ungleichheiten und Vorurteile aus, die erst in den 25 Jahren seit dem Originalfilm gewachsen sind. Dies geschieht durch eine Teenager-Liebesgeschichte zwischen Elisabeth und John-John, in der das Publikum zusammen mit den jungen Protagonisten das Feuer solcher Phänomene entdeckt. In dem von Netflix vorgestellten kurzen Handlungsstrang wachsen die beiden Jugendlichen in der gleichen Stadt auf, leben aber Lichtjahre voneinander entfernt, getrennt durch eine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Kluft - bis zu dem Tag, an dem sie in der gleichen High-School-Klasse sind."Der Roman von Mats Wahl stellt ein zeitloses Thema dar: Liebe jenseits von sozialem Status und Klasse", so die Produzentin von «Vinterviken 2021», Teresa Alldén. "Die neue Verfilmung muss die Entwicklung der Gesellschaft widerspiegeln.“ Ihre Serie daher eine moderne Geschichte über das Erleben der wahren Liebe in einer Welt voller Vorurteile und wirtschaftlicher Ungleichheit sein.