Mit Rocko, Arnold und den Bieber-Brüdern: Comedy Central wird retro

TV-News

Im Sommer startet Comedy Central einen Programmblock voller Zeichentricklieblinge der 1990er-Jahre. Manche von ihnen kehren nach über zehn Jahren Free-TV-Abstinenz zurück.

Eine ganze Fuhre an alten Nickelodeon-Helden findet wieder zusammen: Wie Comedy Central bekannt gibt, startet der Spaßsender im Juni einen Programmblock, der sich aus unvergessenen Zeichentrickserien der 1990er-Jahre zusammensetzt. Los geht es am 1. Juni – ab dann zeigt Comedy Central immer vormittags nicht nur den Dauerrennersowie die neulich bei Netflix mit einem Special fortgeführte Serie, sondern auch zwei Formate, die seit über einem Jahrzehnt nicht mehr im deutschen Free-TV wiederholt wurden.Die Rede ist von der Serie, die ihre deutsche Erstausstrahlung noch im Ersten feierte, sowie von dem Format, das zeitweise nicht aus dem Super-RTL-Programm wegzudenken war. Der Programmblock beginnt morgens um 6 Uhr mit. Es folgen ab 6.30 Uhr zwei Episoden «Die Biber Brüder» und ab 7.15 Uhr drei Episoden «SpongeBob Schwammkopf».Um 8.15 Uhr meldet sichmit einer Doppelfolge zum Dienst, ab 9.05 Uhr steht «Aaahh!!! Monster» mit zwei Episoden auf dem Plan und ab 10 Uhr ist Zeit für zwei Geschichten aus dem modernen Leben des Wallabys Rocko. Dessen Serie wurde berühmt-berüchtigter Weise einst trotz guter Quoten eingestellt , weil der Serienschöpfer gezielt seine Senderchefs ärgerte, indem er zahlreiche gewagte Doppeldeutigkeiten in die späteren Folgen des Formats einbaute.