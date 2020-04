«MacGyver» und «Magnum, P.I.»: CBS-Serien dominieren weiterhin den Freitagabend

US-Quoten

CBS hat am Freitag erneut die meisten Zuschauer mit seinen Serien angesprochen. In der Zielgruppe musste man sich den Sieg aber teilen.

Erneut hat CBS den Freitagabend beim Gesamtpublikum für sich entschieden: Sowohl(6,35 Millionen) als auch(6,93 Millionen) haben deutlich über sechs Millionen Zuschauer angesprochen. In der Zielgruppe reichte es zu je 0,7 Prozent, genau wie in der Vorwoche also. Den Sieg bei den 18- bis 49-Jährigen musste sich CBS mit ABC teilen, dort generierteebenfalls ein Rating in Höhe von 0,7 Prozent. Auch eine Wiederholung vonverzeichnete dieses Ergebnis.hat dieselbe Sehbeteiligung wie vor einer Woche verbucht: 4,83 Millionen Zuschauer waren um 20 Uhr bei NBC dabei, in der Zielgruppe wurden 0,6 Prozent (-0,1) verzeichnet. Ein anschließender Rerun der Thrillerserie halbierte das Rating.Das nun systemrelevante Wrestling wollten bei FOX 0,6 Prozent der Jungen sehen, was also für Platz drei bei den Umworbenen führte.hatte insgesamt etwas über zwei Millionen Zuschauer vorzuweisen. Noch ein kurzer Blick zu The CW:hielt sich bei 0,2 Prozent,kam weiterhin nicht über 0,1 Prozent hinaus.