RTL ändert sein Rezept gegen «The Masked Singer»

Superhelden und Ralf Schmitz statt Rankingshow: RTL stellt sich gegen den ProSieben-Megaerfolg neu auf.

Die «Guardians of the Galaxy» an den weltweiten Kinokassen Teil 1(2014): 773.328.629 Dollar

Teil 2 (2017): 863.756.051 Dollar

Werden die «Guardians of the Galaxy» besser gegen «The Masked Singer» abschneiden als zuletzt «Die 25»?

Gegen das Halbfinale von «The Masked Singer» setzt RTL spontan auf eine neue Strategie: Die Rankingshowfliegt aus dem Programm, um Platz für eine Comicreihe zu machen, die Hollywood schon verfilmt hat. Am Dienstag, den 21. April 2020 zeigt der Kölner Privatsender zur besten Sendezeit den Marvel-Film. Im Anschluss daran nimmt RTL ab 22.20 Uhr eine Folgeins Programm auf, ab 23.05 Uhr steht dann eine Ausgabe von «Temptation Island» auf dem Programmplan.Gegen das «The Masked Singer»-Finale plant RTL jedoch (vorerst?) weiterhin mit «Die 25», bloß dass im Anschluss daran «Take Me Out» im Tandem mit «Temptation Island» an den Start geht – ursprünglich war eine Doppelfolge von «Temptation Island» geplant. Es ist spannend, ob diese Programmänderungen RTL helfen werden: Diese Woche kam «Die 25» ab 20.15 Uhr mit «The Masked Singer» im Gegenprogramm auf magere 5,2 Prozent Marktanteil bei allen und 7,1 Prozent in der Zielgruppe.Während RTL beschließt, mit neuer Taktik gegen «The Masked Singer» anzukämpfen, hat RTLZWEI wiederum beschlossen, den Muttertag vorzuziehen. Der Privatsender feiert ihn schon am Mittwoch, den 6. Mai und somit vier Tage verfrüht. Zur Feier dessen zeigt der Kanal aus Grünwald ab 20.15 Uhr das Dokusoap-Special. Gezeigt werden drei Familien und ihre Bemühungen, ihr weibliches Oberhaupt mit großen Überraschungen zu erfreuen.