Quotennews

Die drei zusammenhängenden Fälle der Krimireihe «Der Bozen-Krimi» endeten auf dem Quotenhöhepunkt.

Vom 2. April 2020 an hat Das Erste immer donnerstags einen neuen Teil der Krimireiheausgestrahlt. Die drei Filme «Blutrache», «Tödliche Stille» undhängen zusammen – und das Finale dieser Trilogie schnitt am besten ab: Diese Woche schauten 6,57 Millionen Fernsehende ab 20.45 Uhr zu, was eine winzige Verbesserung gegenüber der Vorwoche darstellt. Am 2. April waren indes 6,07 Millionen Krimifans mit von der Partie. Die Marktanteile der drei neuen «Der Bozen-Krimi»-Teile verbesserten sich von 17,6 auf 19,1 auf nunmehr bärige 19,6 Prozent Marktanteil.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen legte «Der Bozen-Krimi» zu. Von 0,51 ging es auf 0,73 und nunmehr auf 0,79 Millionen Jüngere hinauf. Die Marktanteile verbesserten sich von mauen 5,0 auf sehr gute 7,6 auf dieses Mal sehr gute 8,0 Prozent bei den jungen Interessenten.Ab 20.30 Uhr erreichte das ZDF mitwiederum 5,48 Millionen Fernsehende, das führte zu sehr guten 16,2 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,53 Millionen Jüngere bedeuteten derweil eine Sehbeteiligung in der Höhe von akzeptablen 5,4 Prozent in der jungen Altersgruppe.