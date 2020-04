Primetime-Check

Wie stark lief die Rückkehr von «The Masked Singer»? Wie sehr musste «Die Höhle der Löwen» darunter leiden? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Nach 14-tägiger Quarantäne-Pause meldete sichan diesem Dienstag mit einer neuen Live-Show zurück. Etwas schwächer ging es für die verkleideten Stars mit dominanten 24,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe weiter, 2,45 Millionen Umworbene ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Insgesamt landete die Show mit 3,88 Millionen Zuschauern nur hinter dem ARD-Programm. Dort überzeugte das neustezur Corona-Lage 6,44 Millionen Interessierte. Die Sehbeteiligung betrug stattliche 18,1 Prozent. Beim jungen Publikum kam die Sondersendung nach den Nachrichten mit 12,5 Prozent und 1,30 Millionen Zusehern ebenfalls gut an.war im Anschluss nur noch beim Gesamtpublikum mit 5,48 Millionen und 15,3 Prozent ein großer Erfolg. Genauso wierutschte man bei den 14- bis 49-Jährigen auf ausbaufähige 5,5 bzw. 5,3 Prozent. Derschlug sich später mit 3,44 Millionen Zuschauern und 12,0 Prozent solide. Dieknüpften mit 12,9 Prozent bei 3,08 Millionen Wissbegierigen gut an.Das ZDF musste sich mit einer neuen-Ausgabe deutlich hinten anstellen. Der Blick auf die dänische Königin Margrethe II überzeugte zur besten Sendezeit nur 3,29 Millionen Zuschauer zum Einschalten. 9,2 Prozent insgesamt und 2,9 Prozent bei den Jungen bedeuteten ein blasses Ergebnis.rutschte danach beim Gesamtpublikum sogar auf 6,5 Prozent Sehbeteiligung ab. Dasgab mit 3,59 Millionen zuschauern und 10,8 Prozent anschließend auch nicht die beste Rolle ab.tat sich dadurch auch sehr schwer und kam nur auf 8,2 Prozent mit 2,24 Millionen Zusehern.Da sichmit eindrucksvollen Zahlen zurückgemeldet hatte, ging es fürwieder etwas nach unten. Statt 14,4 Prozent aus der Vorwoche waren es dieses Mal 10,7 Prozent beim werberelevanten Publikum. Insgesamt überzeugte die Gründershow mit 2,27 Millionen Zuschauern und 6,7 Prozent Marktanteil. Die große Schwester von RTL ließ man damit hinter sich.fuhren nur überschaubare 5,2 Prozent insgesamt und 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein.überzeugte bei Vox zu später Stunde noch 0,55 Millionen junge Zuschauer und kam auf gute 7,5 Prozent Marktanteil.Sat.1 kam mit zwei Folgennicht über 6,5 und 6,8 Prozent bei den Umworbenen hinaus.riss danach mit 6,7 Prozent auch nicht mehr. Die Reichweite pendelte zwischen überschaubaren 0,73 und 0,58 Millionen. RTLZWEI hatte mit den Sozialreportagen am Dienstag mal wieder vollen Erfolg.machte den Anfang mit stattlichen 660.000 werberelevanten Zusehern und 6,2 Prozent Marktanteil.machte danach mit sehr starken 6,4 Prozent für 0,49 Millionen Zuschauer weiter. Kabel Eins überzeugte mitinsgesamt 1,51 Millionen Zuschauer zum Einschalten, davon 0,64 Millionen Junge. Sowohl insgesamt mit 4,3 Prozent als auch in der klassischen Zielgruppe mit 6,0 Prozent hatte man Erfolg. Das galt auch fürim Anschluss, der exakt dieselben Marktanteile zu später Stunde ergattern konnte.