CBS setzt «God Friended Me» ab

US-Fernsehen

Die junge Dramedy wird bereits nach zwei Staffeln beendet.

Der TV-Sender CBS wird seine Serie «God Friended Me» nach bereits zwei Staffeln zum Abschluss bringen. Bereits am Sonntag, den 26. April 2020, ist ein zweistündiges Finale eingeplant. „Wir sind sehr stolz auf das einzigartige Konzept und die besonderen Geschichten, die «God Friended Me» in den vergangenen zwei Staffeln erzählt hat“, teilten CBS und Warner Bros. mit.„Wir danken der brillanten Besetzung, den Autoren, dem Produktionsteam und der Crew für eine Serie, die nachdenkliche Gespräche über Glauben, Leben und Glück anregte und den Zuschauern am Ende jeder Episode ein gutes Gefühl gab. Das kreative Team hinter der Serie hat einen letzten Vorschlag im Sinn, sowie ein Ende, von dem wir hoffen, dass es einen zufriedenstellenden Abschluss von Miles' Suche nach Gott bringt.“Brandon Michael Hall spielt die Hauptrolle, zu den weiteren Darstellern gehören Violett Beane, Suraj Sharma, Javicia Leslie, Joe Morton und Erica Gimpel. Die Serie wurde von Steven Lilien und Bryan Wynbrandt erfunden, die zusammen mit Greg Berlanti, Sarah Schechter, Marcos Siega und Robert Hull die Produktion leiten. Warner Bros. produziert zusammen mit CBS Television Studios. «God Friended Me» trat am Sonntagabend meist gegen Football bei NBC an und wurde von CBS in ein Programmumfeld gepresst, das sonst vorwiegend ältere Menschen anspricht.