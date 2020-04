Saarbrücken-«Tatort»: Das neue Duo legt sehr erfreulichen Start hin

Quotennews

Das Debüt des neuen Ermittlerduos Schürk und Hölzer erreichte am Ostermontag über zehn Millionen Menschen.

Ein neues Ermittlerduo ist da: Am Ostermontag zeigte Das Erste zur besten Sendezeit den erstenmit Daniel Sträßer als Adam Schürk und Vladimir Burlakov als Leo Hölzer. Das Projekt der ProSaar Medienproduktion schlägt einen deutlich ernsteren und härteren Tonfall an als die Striesow-Filme, die zuvor aus dem Saarland für die «Tatort»-Dachmarke beigesteuert wurden. Und das TV-Publikum war dieser neuen Reihe gegenüber aufgeschlossen:10,44 Millionen Menschen sahen sich zur besten Sendezeit den «Tatort» von Regisseur Christian Theede und Drehbuchautor Hendrik Hölzemann an. Somit fuhr Das Erste eine Sehbeteiligung in der Höhe von famosen 17,5 Prozent ein. Mit 2,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden derweil herausragende 20,5 Prozent Marktanteil eingefahren.Beim Gesamtpublikum winkte somit der Tagessieg, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für den Primetime-Sieg. Ab 21.45 Uhr holten die6,35 Millionen Wissbegierige an die Mattscheiben, darunter befanden sich 1,37 Millionen Jüngere. Das mündete in 18,8 Prozent insgesamt sowie in 13,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach gabauf 2,74 Millionen Krimifans nach.Somit holte sich die Krimireihe sehr gute 12,7 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren reichte es hingegen nur für magere 4,1 Prozent. Die Reichweite belief sich auf 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige.