Trotz Quotenverlusten überzeugt «Das Traumschiff» viele Zuschauer zum Einschalten

Quotennews

Die Comedyserie «Merz gegen Merz» verliert hingegen an Reichweite.





Eine neue Folge vonmit Florian Silbereisen in der Rolle des Kapitäns zeigte das ZDF am Ostersonntag. Die Reise des Kreuzfahrtschiffs nach Marokko verfolgten insgesamt 6,30 Millionen Zuschauer. Somit erreichte der Sender eine Sehbeteiligung von starken 17,5 Prozent. Vor allem beim jüngeren Publikum war die Folge ein großer Erfolg. 1,04 Millionen der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein und erzielten einen ausgezeichneten Marktanteil von 10,2 Prozent. Trotz guter Quoten sank die Reichweite im Vergleich zu den letzten beiden neuen Folgen jedoch um ein ganzes Stück ab.Nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag und Neujahr wurde nun erstmals wieder eine neue Episode der Reihe gezeigt. Am 26. Dezember schalteten 7,49 Millionen Interessierte ein und bescherten dem ZDF eine herausragende Quote von 22,9 Prozent. Vor allem bei den 1,68 Millionen jüngeren Zuschauern kam man auf einen traumhaften Marktanteil von 17,0 Prozent. Am ersten Abend des Jahres 2020 schalteten sogar 7,80 Millionen beziehungsweise 1,70 Jüngere ein. Auch mit den ausgezeichneten Sehbeteiligungen von 20,7 sowie 14,1 Prozent konnte der Sender mehr als zufrieden sein.Im Anschluss wurde ab 21.45 Uhr dasausgestrahlt. Weiterhin verfolgten 5,12 Millionen Menschen die Sendung, woraus ein guter Marktanteil von 14,8 Prozent resultierte. Ein Publikum von 0,88 Millionen jüngeren Zuschauern fuhr zudem eine hohe Quote von 8,5 Prozent ein. Eine Episode der Seriesicherte sich nur noch maue 8,1 beziehungsweise annehmbare 4,6 Prozent Sehbeteiligung. Hier saßen noch 2,31 Millionen sowie 0,41 Millionen der 14- bis 49- Jährigen vor dem Bildschirm. Insbesondere im Gegensatz zur ersten Folge bedeutete dies in der jüngeren Gruppe einen Verlust um drei Prozentpunkte.