Corona-Krise: Steinmeier-Rede wird von 12 Millionen Zuschauern verfolgt

Quotennews

Am Samstag hat sich Bundespräsident Steinmeier an die deutsche Nation gewandt. Die meisten Zuschauer haben die Fernsehansprache im Ersten gesehen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Samstag mit einer TV-Ansprache an die Deutschen gewandt. Insgesamt wurde diese von rund zwölf Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgt. Die meisten sahen im Ersten zu: Um 20.15 Uhr waren 6,63 Millionen Zuschauer dabei, das entsprach 20,8 Prozent Marktanteil. Im ZDF , wo die Rede schon gegen 19.20 Uhr zu sehen war, lag die Reichweite bei 5,40 Millionen. 24,1 Prozent kamen dadurch als Gesamtquote zustande. Die-Nachrichten hatten davor bereits 5,23 Millionen Menschen gesehen.0,77 Millionen Jüngere wohnten der Steinmeier-Ansprache im ZDF bei, 15,6 Prozent Marktanteil zog das nach sich. Im Ersten waren es deutlich mehr: Aus 1,74 Millionen 14- bis 49-Jährigen resultierten 21,3 Prozent Marktanteil. Nur diewar beim jungen Publikum noch gefragter mit etwas über zwei Millionen Zusehern sowie 27,5 Prozent Marktanteil.Als nicht quotenträchtig erwies sich ein weiterer WM-Fußballklassiker: Die 2014 ausgetragene Partie zwischen Deutschland und Argentinien hatte in der Wiederholung nur 1,67 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 8,0 Prozent. Die regulärelief im Vorfeld mit 1,09 Millionen Zuschauern und 7,4 Prozent allerdings noch schlechter.