Starke Quoten für alte Filme bei Kabel Eins und ZDFneo

Quotennews

Während sich Kabel Eins bei Bud Spencer und Terence Hill bedanken darf, überzeugten bei ZDFneo britische Filme aus den 1970ern.

Mit einem Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für Kabel Eins an Karfreitag deutlich besser als an normalen Tagen. Zu verdanken hat dies der Sender seinem überaus gefragten Angebot an Spielfilmen. So lag lag Kabel Eins in der Daytime durchgehend bei zweistelligen Marktanteilen in der Zielgruppe, wobei vor allemmorgens gegen 9.45 Uhr überzeugten. Zu dieser frühen Stunde begeisterte der Film mit Terence Hill und Bud Spencer bereits 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was mit sensationellen Marktanteilen von 8,7 Prozent bei allen und 12,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen einherging.Fürundblieben danach noch jeweils starke 11,5 Prozent in der Zielgruppe bei Kabel Eins, 0,89 Millionen und 0,94 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein. In dem starken Film-Umfeld holten schließlich auch diemit 0,97 Millionen Gesamtzuschauern einen Jahresbestwert, 10,3 Prozent der Jüngeren wurden für die Nachrichtensendung gegen 15.30 Uhr ermittelt.Zufrieden sein darf Kabel Eins auch mit seinen Primetime-Quoten. So brachte eszur besten Sendezeit zunächst auf schöne 4,2 Prozent bei allen und ordentliche 5,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen brachte. 1,52 Millionen Menschen sahen insgesamt zu.hielt die Reichweite am späteren Abend nahezu stabil bei 1,48 Millionen Interessenten, was die Quoten wegen der geringeren Gesamtfrequentierung auf sehr gute 6,5 Prozent bei allen und starke 8,2 Prozent in der Zielgruppe ansteigen ließ.Aber auch ZDFneo darf auf einen quotentechnisch sehr gelungenen Karfreitag zurückblicken, mit einem Tagesmarktanteil von 3,8 Prozent beim Gesamtpublikum landete der Spartensender auf Augenhöhe mit RTLZWEI und zugleich noch deutlich vor VOX . Erfolgreichste Sendung bei ZDFneo stellte am Feiertag die 1974 produzierte Verfilmung vondar, die es ab 20.15 Uhr auf 1,19 Millionen Zuschauer und 3,3 Prozent am Gesamtmarkt brachte. Als sich um 22.15 Uhr der britische Kriminalfilmanschloss, stieg die Quote bei ZDFneo sogar auf hervorragende 5,1 Prozent. 1,10 Millionen Zuschauer wurden für den Streifen am späteren Abend ermittelt.