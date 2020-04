Primetime-Check

Wie gefragt war ein «Let’s Dance»-Special bei RTL gegen hochkarätige Film-Ausstrahlungen bei ProSieben und Sat.1? Und welche Zahlen erreichte Teil zwei von «Der Überläufer» im Ersten?

Die meisten jungen Zuschauer erreichte am Freitagabend Sat.1 mit der Free-TV-Premiere von, die ab 20.15 Uhr auf 25,6 Prozent der Werberelevanten bei 2,68 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelangte. Auch am Gesamtmarkt stellte sich der Film angesichts von 4,57 Millionen Interessenten und 13,2 Prozent Marktanteil als sehr gefragt heraus, wenngleich sich Sat.1 in dieser Altersklasse dem ZDF geschlagen geben musste. Eine neue Folge vonbrachte es hier zum Start in die Primetime auf 6,26 Millionen Zuschauer und 17,3 Prozent, bevor eine 90-minütige Ausstrahlung vonnoch 5,22 Millionen Menschen bei 15,4 Prozent aller TV-Zuschauer unterhielt. Beim jungen Publikum sicherten sich die jeweiligen Produktionen solide 5,7 Prozent bzw. schwache 3,6 Prozent.RTL setzte als einziger großer Sender an Karfreitag auf Shows und strahlte um 20.15 Uhraus. Mit 2,62 Millionen Gesamtzuschauern und 9,7 Prozent der Umworbenen sicherte sich das Special viel schwächere Werte als es RTL von den regulären Folgen der Tanzshow gewohnt ist. Bei allen erreichte die gut dreistündige Produktion mäßige 8,2 Prozent. Erfolgreicher war beim jungen Publikum derweil ProSieben unterwegs, das mit12,4 Prozent der Jüngeren unterhielt. Mit 1,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich Platz zwei im Ranking hinter Sat.1, insgesamt verfolgten die Ausstrahlung des Films 2,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Das Erste eröffnete sein Abendprogramm mit der Ausstrahlung des zweiten Teils von. Dafür fanden sich 4,22 Millionen Zuschauer ein, die zu soliden Marktanteilen von 11,6 Prozent bei allen und 6,5 Prozent der Jüngeren führten. Nachdem die3,10 Millionen Zuschauer (9,0%) informiert hatten, blieben fürab 22.15 Uhr nur noch 1,40 Millionen Menschen und enttäuschende 5,8 Prozent vor den TV-Geräten sitzen. Beim jungen Publikum konnten lediglich 3,1 Prozent verbucht werden. Zufrieden sein darf Kabel Eins mit den Quoten des Films, der es zur besten Sendezeit auf schöne 4,2 Prozent bei allen und ordentliche 5,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen brachte. 1,52 Millionen Menschen sahen insgesamt zu.hielt die Reichweite am späteren Abend nahezu stabil, was die Quoten wegen der geringeren Gesamtfrequentierung auf sehr gute 6,5 Prozent bei allen und starke 8,2 Prozent in der Zielgruppe ansteigen ließ.VOX startete seine Primetime mit dem Filmund kam damit auf 1,27 Millionen Gesamtzuschauer und gute 7,8 Prozent der Werberelevanten. Als ab 22 Uhrauf Sendung ging, verringerte sich die Sehbeteiligung auf 0,84 Millionen Interessenten, auch die Quote bei den Jüngeren purzelte auf durchwachsene 5,9 Prozent. Insgesamt waren übrigens beide Filme bei VOX mit 3,5 Prozent und 3,6 Prozent wenig gefragt. Zumindest beim Gesamtpublikum entpuppte sich RTLZWEI unterdessen als gefragtere Alternative.bei RTLZWEI sicherte sich derweil 1,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und ordentliche drei Prozent insgesamt, bei den Jüngeren lief es mit 3,1 Prozent hingegen sehr ausbaufähig für den Streifen. Dafür steigerte sich der US-Filmab 22.35 Uhr auf schöne 1,14 Millionen Zuschauer und klar überdurchschnittliche 6,7 Prozent beim jungen Publikum.