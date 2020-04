«Im Namen des Volkes» bleibt blass

Quotennews

Die zweite Folge des RTLZWEI-Experimentes musste sich nach unten orientieren. «Reeperbahn Privat!» hob die Quoten wieder auf den Schnitt.

Nachdem die neue RLTZWEI-Eigenproduktion in der vergangenen Woche mit 4,6 Prozent Marktanteil und 0,47 Millionen Zuschauern in der klassischen Zielgruppe einen ausbaufähigen Start erwischt hatte, ging es für die zweite Folge abwärts. Am Donnerstag büßten die Laienrichter 0,5 Prozentpunkte ein und mussten mit mauen 4,1 Prozent Sehbeteiligung Vorlieb nehmen. Dieses Mal waren zur besten Sendezeit nur 0,39 Millionen Zuschauer dabei. Insgesamt interessierten sich 0,61 Millionen Zuseher für die neue Ausgabe. Der Gesamtmarktanteil hielt sich mit 1,8 Prozent ungefähr auf dem überschaubaren Niveau der Premiere.Als die Geschichten auf der Reeperbahn ab 21.15 Uhr übernahmen ging es für RTLZWEI wieder aufwärts.überzeugte mit 0,83 Millionen Zuschauern, wovon 0,48 Millionen aus dem werberelevanten Publikum stammten, und hob die Zielgruppen-Sehbeteiligung auf durchschnittliche 5,2 Prozent an.schloss mit 5,5 Prozent und 350.000 Umworbenen an das solide Ergebnis an. Insgesamt waren noch 0,61 Millionen Interessierte für gute 3,1 Prozent dabei.Für Kabel Eins lief es in der zweiten Reihe deutlich besser.versammelte zunächst 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige und generierte damit anschauliche 6,4 Prozent Marktanteil. Ab 23 Uhr übernahmund blieb ein echter Hingucker. Nach 0,94 Millionen Zuschauern für Michael Bays Actionkino blieben 0,71 Millionen für die Römer. Der Gesamtmarktanteil kletterte von 2,9 auf sehr gute 4,2 Prozent. Bei den klassisch Umworbenen waren dank 440.000 Zuschauern sogar 8,2 Prozent drin.