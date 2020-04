Nur «Harry Potter» macht bei Sat.1 Mut

Quotennews

«Harry Potter» bescherte Sat.1 am Abend den einzigen zweistelligen Zielgruppen-Marktanteil. Bei ProSieben lief gar nichts rund, beide Primetime-Filme blieben im klar roten Bereich stecken.

war am Samstag der einzige Hoffnungsschimmer von Sat.1 mit zwei Stellen vor dem Komma: 10,5 Prozent Marktanteil erreichte der Fantasyfilm zur besten Sendezeit in der Zielgruppe, 1,04 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu. Eigentlich erstaunlich, da die letzte Ausstrahlung erst ein halbes Jahr zurückliegt – 11,7 Prozent und eine Million Umworbene waren am 5. Oktober 2019 für den Streifen zu haben, ebenfalls bei Sat.1 und ebenfalls an einem Samstagabend. Mit 1,77 Millionen Zuschauern und 5,2 Prozent lief es auch beim Gesamtpublikum solide.Danach aber bröckelten die Quoten:krebste bei nur noch 7,0 Prozent herum, die absolute Zuschauerzahl krachte auf 0,74 Millionen.hatte in der Nacht dann sogar nur noch 4,9 Prozent bei den Werberelevanten vorzuweisen. In der Daytime waren 8,5 Prozent fürdas Höchste der Gefühle, dieverbuchten am Vorabend immerhin 8,8 Prozent.ProSieben durchlebte eine durchweg katastrophale Primetime: Um 20.15 Uhr blieb «Mike and Dave Need Wedding Dates» ► bei miesen 5,3 Prozent Marktanteil hängen, mehr als 0,53 Millionen Umworbene waren für die US-Komödie nicht zu begeistern. Nur 0,77 Millionen Menschen ab drei Jahren waren zugegen.hatte genauso wenig Zuschauer, nur bei den Jüngeren ging es leicht auf 7,1 Prozent hinauf.