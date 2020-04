Primetime-Check

Wie stark starteten die neuen Sitcoms bei ProSieben? Verteidigte «Promis unter Palmen» seine guten Startwerte?

6,05 Millionen Menschen schalteten am Mittwoch eine neue Ausgabe vonein, das Format kam auf 17,2 Prozent Marktanteil. Mit 1,51 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich – genauso wie bei allen Zuschauern – nur den zweiten Primetime-Platz. Der Marktanteil lag bei 15,0 Prozent. Ab 22.35 Uhr erreichte3,80 Millionen Zuschauer, die Marktanteile rutschten insgesamt auf 11,3 Prozent und 6,6 Prozent bei den jungen Leuten ab. Um 22.10 Uhr startete, die Dokumentation sicherte sich 2,82 Millionen Zuschauer und zehn Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte Das Erste damit 6,1 Prozent.Miterreichte das ZDF 6,58 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 19,3 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 6,6 Prozent Marktanteil ein. Um 22.00 Uhr informierte das5,65 Millionen Zuschauer, die Marktanteile verbesserten sich auf 19,4 und 9,1 Prozent Marktanteil. 3,27 Millionen Zuschauer wollten die zweite Ausgabe vonin Sat.1 sehen, in der Zielgruppe sicherte man sich mit 1,70 Millionen jungen Leuten den ersten Platz. Im Anschluss kamauf 1,59 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank von 17,5 auf 11,6 Prozent.Das großeerreichte 2,47 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe lag RTL mit 12,5 Prozent leicht über dem Senderschnitt. Bei ProSieben startetemit nur 1,11 und 0,97 Millionen Zuschauern, bei den Umworbenen fuhren die beiden Folgen 7,2 und 6,5 Prozent Marktanteil ein. Mitsah es im Anschluss nicht besser aus, die Klaas Heufer Umlauf-Sitcom erzielten jeweils 7,7 Prozent. Die Reichweiten lagen bei 1,04 und 1,00 Prozent. Schließlich fuhr der Filmdanach noch 6,8 Prozent Marktanteil ein.schlug sich bei RTLZWEI super. 1,23 Millionen Menschen schalteten ein, der Sender erzielte tolle 7,7 Prozent. Mitholte der Sender danach nur noch 4,8 Prozent. Die VOX-Eigenproduktionenttäuschte mit 0,71 Millionen Zuschauern und lediglich 3,7 Prozent.erzielten danach immerhin 4,5 Prozent Marktanteil.Die Spielfilme bei Kabel Eins lockten 1,02 und 0,66 Millionen Zuschauer an.generierte 4,6 Prozent bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern,fuhr danach 4,7 Prozent Marktanteil ein.