«Daniela Katzenberger»: Sehr gute Quoten für großes Wiedersehen

Nach zwei Jahren Streit sind sich Daniela Katzenberger und ihre Schwester Jenny wieder begegnet. RTLZWEI hat mit der Kamera draufgehalten.

Ein Wiedersehen in der Katzenberger-Familie: In der neusten Ausgabe der Katzenberger-Personality-Dokusoap ging es bei RTLZWEI nicht nur um die Schwierigkeit, auf Mallorca einen geeigneten Schulplatz zu finden, sondern vor allem darum, wie sich Daniela Katzenberger und ihre Schwester Jenny nach langer Zeit wiedersehen. Denn zwischen den beiden Schwestern herrscht seit zwei Jahren ein heftiger Streit, der mit fiesen Anfeindungen ausgetragen wurde und großes Misstrauen in der Familie gesät hat. RTLZWEI stellte in der PR-Kommunikation vorab die Frage: "Eskaliert das Aufeinandertreffen?", wir wiederum beantworten die Frage nach den Einschaltquoten.0,77 Millionen Werberelevante sahen sich diesen Mittwochabendan, das mündete ab 20.15 Uhr in sehr tolle 7,7 Prozent Marktanteil. In der Woche zuvor wurden nur gute 5,4 Prozent Marktanteil ermittelt. Auch beim Gesamtpublikum ging es aufwärts. Die Reichweite kletterte von 1,08 Millionen aus der Vorwoche auf nunmehr 1,23 Millionen Interessenten.Die Sehbeteiligung verbesserte sich somit von soliden 3,0 auf sehr gute 3,5 Prozent Marktanteil. Im Anschluss krachteallerdings auf maue 2,2 Prozent. Die Reichweite belief sich ab 21.15 Uhr auf 0,64 Millionen Neugierige insgesamt. Bei den Umworbenen sorgten 0,41 Millionen Interessenten indes für akzeptable 4,8 Prozent Marktanteil.