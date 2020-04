«Promis unter Palmen»: Das Trash-Fest legt zu

Quotennews

Der Social-Media-Hype mündet in diesem Fall auch in sehr stattliche Quoten: «Promis unter Palmen» räumt bei Jung und Alt ab.

Die erste Folge des neuen Reality-Trashformatsfuhr vergangene Woche stattliche Zahlen für Sat.1 ein, zudem wurde die Sendung in den sozialen Netzwerken überaus eifrig diskutiert. Auch diese Woche wurde sich während der «Promis unter Palmen»-Ausstrahlung intensiv über die Anblicke und die schrillen, pampigen Töne aus dem thailändischen Möchtegernpromi-Haus ausgetauscht. Unter anderem sorgten Désirée Nicks abfällige Kommentare gegen alles und jeden sowie Eva Benetatous alles andere als gelassene Reaktion auf das Endergebnis der zweiten «Promis unter Palmen»-Ausgabe für großes Echo im Netz.Und die Einschaltquoten? Die schnellten nach der bereits sehr gefragten Auftaktfolge noch einmal in die Höhe: 3,27 Millionen Neugierige schalteten diesen Mittwochabend zur besten Sendezeit ein und machten «Promis unter Palmen» zur meistgesehenen Primetime-Sendung des Tages im Privatfernsehen. Das resultierte in sehr starke 9,8 Prozent Marktanteil. Und auch bei den Umworbenen lief es denkwürdig.1,70 Millionen Werberelevante bedeuteten für Sat.1 umwerfende 17,5 Prozent Marktanteil – ein Plus von zwei Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche.schloss ab 22.25 Uhr mit sehr guten 6,7 Prozent bei allen an sowie mit sehr tollen 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite belief sich auf 1,59 Millionen Menschen, 0,84 Millionen davon befanden sich im werberelevanten Alter.