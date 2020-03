Monsterchen, bitte nochmal auf die «The Masked Singer»-Bühne

TV-News

Wegen zweier Corona-Fälle im Team muss die Produktion der ProSieben-Musikshow bis Mitte April ruhen. Maskierte Sänger gibt es am Dienstag nun trotzdem.

Mit den Worten "Wir sind sehr, sehr traurig" musste ProSieben am Sonntagnachmittag die Produktion vonunterbrechen. Innerhalb des Teams gäbe es zwei Coronafälle, weshalb nun sämtliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Die für diese Woche geplante Livesendung wird ebenso wie die Show in der kommenden Woche gecancelt, die vierte Folge der zweiten Staffel wird daher erst am Dienstag nach Ostern laufen. Am Montagvormittag hat ProSieben nun über das Ersatzprogramm entschieden und zeigt «The Masked Singer» statt «The Masked Singer». Ab 20.15 Uhr wiederholt der Sender die erste Folge der ersten Staffel, die vergangenen Sommer debütierte. Somit kommen Monsterchen, Engel, Astronaut und Co. nochmals auf die Bühne.Die in dieser Woche laufende Show erreichte bei ihrer TV-Premiere übrigens "nur" 2,1 Millionen Zuschauer, die Hälfte von dem, was zuletzt möglich war.Wegen der Verschiebungen von «The Masked Singer» startet übrigens auch die fünfteilige neue-Staffel später als zunächst gedacht. Die erste neue Folge soll hier am 5. Mai laufen - das Staffelfinale demnach Anfang Juni. Nicht ausgeschlossen, bis dato aber noch nicht kommuniziert, ist übrigens eine weitere RTL-Programmänderung. Am 28. April, dem neuen Finaltag von «The Masked Singer», wollte RTL eigentlich die zweite Staffel seiner Krankenhaus-Weekly «Nachtschwestern» starten lassen. Die Serie will sich als echte Weekly beweisen. Gut möglich, dass dies besser klappt, wenn am Startabend nicht die finalen Masken fallen.