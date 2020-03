«Mt Nagel und Köpfchen» startet solide

Quotennews

Die neue Heimwerkershow freute sich am Sonntagvorabend über ein gelungenes Debüt. «The Voice Kids» mischte in der Primetime zwar nicht ganz oben mit, holte aber zufriedenstellende Zahlen.

Der Sonntagvorabend erhält in Sat.1 einen neuen Ton. Ab 17.20 Uhr wird es nun handwerklich kreativ. Die neue Showübernimmt. An diesem Sonntag feierte sie mit 8,0 Prozent Marktanteil und 0,61 Millionen Zuschauern in der klassischen Zielgruppe schon einmal einen gelungenen Einstand. Zur Premiere interessierten sich 1,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für das neue Format. Mit 4,3 Prozent Gesamtmarktanteil ist nach der ersten Folge beim Gesamtpublikum noch etwas Luft nach oben. Nach diesem soliden Einschaltquoten müssen die nächsten Wochen zeigen, wo die Reise hingeht.Durch die Wiederholung des Disney-Streifensab 15.30 Uhr wurde für [[Mit Nägel und Köpfchen>> bereits ausgezeichnete Vorarbeit geleistet. Der Animationsfilm war der erfolgreichste Programmpunkt von Sat.1 am Sonntag und sicherte sich sehr starke 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch beim Gesamtpublikum war der Familienfilm mit 1,39 Millionen Zuschauern und 6,6 Prozent Sehbeteiligung sehr gefragt.In der Primetime lief es fürähnlich solide wie für die neue Vorabend-Show. Zur besten Sendezeit sprangen in der klassischen Zielgruppe gute 8,4 Prozent Marktanteil heraus, 0,3 Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Insgesamt erreichte die Castingshow starke 6,7 Prozent Sehbeteiligung und egalisierte damit das Ergebnis der vorherigen Ausgabe. Die Gesamtreichweite ging minimal von 2,50 auf 2,43 Millionen zurück.hatte im Anschluss mit mageren 4,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil nur noch wenig zu melden.