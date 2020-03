Die «Lindenstraße» verabschiedet sich vor über vier Millionen Zuschauern

Quotennews

Zum großen Finale verdoppelten sich die Einschaltquoten des Kultformats nahezu im Vergleich zu den letzten Wochen. «Bye Bye Lindenstraße» lockte bereits einige Zuseher an.

1985 ging diemit dem Titel “Herzlich Willkommen” auf Sendung und seitdem aus dem ARD-Programm nicht mehr wegzudenken. Nach 35 Jahren verabschiedete sie sich nun mit “Auf Wiedersehen”. Nachdem der große Glanz vergangener Zeiten in den letzten Jahren so langsam verblasst war und die Tendenz der Einschaltquoten nach unten zeigte, war für das Kultformat am Sonntag fürs erste Schluss. Der Platz am Sonntag um 18.50 Uhr muss künftig neu besetzt werden. Zum Abschluss verabschiedete sich die Soap in bester Manier. Insgesamt 4,09 Millionen Fans schalteten noch ein letztes Mal ein, 1,60 Millionen Zuschauer mehr als am vorherigen Wochenende. Seit 2011 wurde keine höhere Reichweite mehr erzielt.Nachdem die «Lindenstraße» zuletzt meist zwischen sieben und acht Prozent Marktanteil schwankte, sprangen im Finale sehr gute 13,3 Prozent Marktanteil heraus. Die Einschaltquoten verdoppelten sich nahezu. Auch aus dem jungen Publikum interessierten sich einige für den Abschluss der Serie. Statt zuletzt 0,55 schalteten so 1,18 Millionen 14- bis 49-Jährige am Vorabend ein. Hier ergatterte das Finale des Kultformats sogar 13,8 Prozent.Bereits im Vorfeld zeigte das erste in Vorbereitung auf die letzte Episode das Special. Für die besten Momente der großen Stars der Seifenoper waren um 18 Uhr bereits 2,91 Millionen Zuschauer dabei. Die Sehbeteiligung betrug solide 11,1 Prozent. Vor allem bei den Jungen war der Abschied der «Lindenstraße» ein Erfolg. So holte das Special mit 10,4 Prozent den ersten zweistelligen Marktanteil des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen seit den Nachrichten um 10 Uhr. Die Infosendungkam zuvor nur auf 6,4 Prozent bei den Jungen.