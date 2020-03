Primetime-Check

Wie schlug sich «Nord Nord Mord» im ZDF? Kam die «Quarantäne-WG» bei RTL gut an?

Das ZDF erreichte mitdas beste Primetime-Ergebnis am Montagabend. 7,44 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei starken 20,8 Prozent. Mit 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 7,7 Prozent. Dasverbuchte danach 5,56 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf 17,8 Prozent. Mit 0,97 Millionen jungen Zuschauern ging es auf 10,2 Prozent. Der Spielfilm, der um 22.15 Uhr startete, überzeugte mit zweieinhalb Millionen Zuschauern nur bedingt. Beim jungen Publikum waren nur 5,3 Prozent drin.Eine Sonderausgabe vonbrachte Das Erste 4,03 Millionen Zuschauer und 11,7 Prozent, ab 22.15 Uhr holten die3,06 Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum fuhr man weit überdurchschnittliche Werte von 9,8 und 11,0 Prozent Marktanteil ein.bei RTL startete mit 3,27 Millionen Zuschauern, mit 1,51 Millionen Umworbenen war RTL erneut die Nummer eins am Montagabend. Der Marktanteil belief sich auf 13,8 Prozent. Ab 21.15 Uhr schickte man zwei Stundenauf Sendung, die Ausgabe erzielte 3,67 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent. Mit 1,19 Millionen Umworbenen verbuchte man 14,2 Prozent.VOX begleitete zahlreiche Auswanderer in den vergangenen Tagen und sendete ein-Corona-Special. 1,43 Millionen Zuschauer schalteten ein, doch der Marktanteil belief sich nur auf 6,8 Prozent. Ab 22.30 Uhr erzielte eine Wiederholung nur noch 6,3 Prozent. Zwei Stundenwollten nur 1,22 Millionen Zuschauer in Sat.1 sehen, in der Zielgruppe fuhr man 0,63 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil lag bei 6,2 Prozent. Dieenttäuschte einmal mehr mit 5,2 Prozent Marktanteil.Abschalten mit Kabel Eins: Die Wiederholung vonundwar ein gefundenes Fressen. 1,58 respektive 0,96 Millionen Menschen verfolgten die zwei Spielfilme, bei den Umworbenen sicherte man sich 6,9 und 6,3 Prozent. Bitter für Sat.1: Der erste «Lethal Weapon»-Teil schlug sich mit 0,70 Millionen Umworbenen deutlich besser als die Sat.1-Reality-Show.ProSieben setzte auf zwei Folgen von, die angesichts der Corona-Krise mit 1,39 und 1,44 Millionen Zuschauer untergingen. Die Marktanteile lagen bei 8,9 und 9,4 Prozent. Mit drei-Reruns holte ProSieben noch 7,6, 8,2 und 9,5 Prozent Marktanteil. Bei RTLZWEI verzeichnetenund1,45 sowie 0,84 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei guten 6,0 Prozent sowie mittelmäßigen 4,7 Prozent.