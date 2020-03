Synchronspur XY... unauffindbar: Ein Verleih braucht Ihre Hilfe!

Kino-News

In der Stimmung für eine filmvernarrte gute Tat? Das Label Digidreams sucht dringend nach der deutschen Synchronfassung des Tanzdramas «Dächer des Todes» ...

Der US-amerikanische B-Film(auch bekannt als «Rooftops – Dächer des Todes») soll endlich eine deutsche Heimkinoveröffentlichung erhalten – doch da gibt es ein Problem: Wie 'Schnittberichte' mitteilt, hat sich das kleine Heimkino-Label Digidreams zwar die Rechte an dem Film sichern können, um ihn in Deutschland zu veröffentlichen, allerdings liegt ihm die deutsche Synchronfassung nicht vor. Der Lizenzgeber hat sie nicht, die Fernsehsender, auf denen «Dächer des Todes» lief, finden in ihren Archiven nichts und die Mitarbeiterschaft des Labels ist auch ratlos.Daher sind alle Filmfans aufgefordert, sich beim Label zu melden, sollten sie die deutsche Tonspur zufällig haben (etwa auf einer alten Fernsehaufnahme) oder eine heiße Spur kennen. Eine Kontaktmöglichkeit findet sich hier Der im Original schlicht «Rooftops» betitelte Film, der die Genres Kriminaldrama und Tanzfilm vereint, ging 1989 in den US-Kinos brutal unter. Eine deutsche Kinoauswertung fiel daraufhin flach, doch sechs Jahre später wurde er als Fernsehpremiere beim Sky-Vorläufer Premiere gezeigt. Laut 'OFDb' wurde die letzte Kino-Regiearbeit von Robert Wise («Meine Lieder – meine Träume») später auch auf Tele 5 gezeigt. Zum Cast gehört unter anderem Tisha Campbell-Martin, die aus Frank Oz' «Der kleine Horrorladen» bekannt ist.