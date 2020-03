Miese Quoten: Aus für «Shadowshunters» bei sixx

TV-News

Re-Runs einer anderen Serie sollen die Lücke kurzfristig schließen.

Es kommt inzwischen wahrlich selten vor, dass Free-TV-Sender Ausstrahlungen von US-Serien mitten in der Staffel abbrechen. Sie wollen die Fans der Formate nicht verärgern und noch weiter in die Arme von Streamingdiensten treiben. Manchmal scheinen solche Entscheidungen aber unumgänglich – wie nun im Fall der neuen-Staffel, die richtig schwache Quoten holte. Sender sixx kam damit in der jüngeren Vergangenheit nur auf 0,3 und 0,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, was weniger als ein Drittel des eigenen Senderschnitts ist. Donnerstags zur besten Sendezeit lockte die Produktion nur 0,07 Millionen Menschen an.Schon in dieser Woche geht es also nicht mit neuen Folgen weiter; stattdessen wird sixx die beiden Sendestunden mit Doppelfolgen des Original-bestücken. Los geht es mit dem Serienpiloten.Gegenüberversprach eine sixx-Sprecherin, dass für «Shadowhunters» nun ein besserer Sendeplatz gesucht werde.