«Saturday Night Live»: Drei Ausgaben verschoben

US-Fernsehen

Eine Quelle verriet, dass die wöchentliche Live-Show eine Pause einlegen wird.

Der weltweite Unterhaltungs-Showdown geht weiter. «Saturday Night Live» wird drei Episoden pausieren, da der Corona-Virus in der New Yorker Medienwelt grasiert. Aus diesem Grund wird die NBC-Sketc-Comedy-Show nicht am 28. März zurückkehren. Als Gastmoderator war John Krasinksi angeheuert, dessen Film «A Quient Place 2» vergangene Woche verschoben wurde.Auch andere Stars nutzen die Sendung, um ihre Projekte zu bewerben. Noch am 7. März war Daniel Craig zu Gast, der für «James Bond 007: Keine Zeit zum Sterben» trommelte. Die MGM-Produktion wurde allerdings in den November verschoben.Es ist unklar, wann «Saturday Night Live» wieder auf Sendung geht. In der vergangenen TV-Saison produzierte man insgesamt 21 neue Ausgaben, im März und April 2019 setzte man lediglich fünf Shows um. Im diesjährigen TV-Jahr erreichte man bislang erst 15 Ausgaben. Bis einschließlich 11. April sind die Produktionen der Shows gecancelt.