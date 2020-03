«Gemeinsam gegen Corona»: RTL stampft Themenabend aus dem Boden

TV-News

Am Mittwoch dreht sich der RTL-Abend rund um das Thema Corona. Los geht es mit einer Sonderausgabe von «stern TV».

Schon seit Tagen werden die Werbepausen auf den Sendern der Mediengruppe RTL von einem kurzen Spot durchzogen: Unter dem Banner "Gemeinsam gegen Corona" wird kurz und knapp erläutert, was jede einzelne Person tun kann, um die Pandemie einzudämmen. Unter diesem Motto wird nun auch der Mittwochabend bei RTL gestellt. Der-Themenabend beginnt mit einer Sonderfolge des Magazins. Dort werden die neuesten Entwicklungen und Informationen zum Thema Corona behandelt. Steffen Hallaschka wird mehrere Studiogäste begrüßen, die das Thema einordnen.Ab 23.15 Uhr folgt die brandneue Dokumentation. Sie blickt darauf, wie es zu der rasanten Corona-Verbreitung in Deutschland kam und was der Ausbruch für unseren Alltag bedeutet. Direkt danach wirft auch dasab Mitternacht in einem Spezial einen ausführlichen Blick auf die Lage.Selbst im Nachmittagsprogramm von RTL wird Corona ausführlich behandelt, wie wir schon berichtet haben wird diese Woche in drei Liveausgaben über die Pandemie sprechen. Konkurrenzsender Sat.1 wiederum wird am Dienstag in einer Live-Sondersendung zeigen, wie die Teilnehmer an der aktuellen Staffel darauf reagieren, wenn sie erfahren, was sich außerhalb ihrer Abgeschiedenheit alles abspielt (siehe Infobox).