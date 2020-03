Rückläufige Marktanteile für «The Voice Kids»

Quotennews

Parallel zu «The Voice Kids» in Sat.1 zeigte Kabel Eins mit Erfolg die Komödie «Police Academy III».

Die Coaches Lena Meyer-Landrut

Sasha

Max Giesinger

Florian Sump und Lukas Nimscheck von Deine Freunde

Eine Woche, nachdem Thore Schölermann und Melissa Khalaj das «The Masked Singer»-Monsterchen als Überraschungsgast beibegrüßen durften, kehrte bei der musikalischen Wettstreitshow von Sat.1 wieder Alltag ein. Die Quoten sind für das Format jedoch rückläufig:Mit 2,61 Millionen Musikfans holte «The Voice Kids» diesen Sonntagabend sehr gute 7,7 Prozent Marktanteil. In der Vorwoche standen noch 8,2 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. Bei den Werberelevanten gingen die Quoten ebenfalls zurück. Aus 11,0 Prozent Marktanteil in der Vorwoche wurden nun nur noch sehr gute 9,2 Prozent. 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten rein. Um 19.55 Uhr hatte Sat.1 aber großen Erfolg mit seinen Nachrichten: 1,40 Millionen Umworbene sahen sich die News an – und machten sie so zur meistgesehenen privaten Sendung des Tages in der Zielgruppe. 12,9 Prozent Marktanteil standen auf dem Zettel. Insgesamt waren wiederum 2,79 Millionen Wissbegierige mit von der Partie.Der Sat.1-Schwesternsender Kabel Eins setzte ab 20.15 Uhr wiederum auf Humor: 1,32 Millionen Fernsehende schaltetenein und bescherten dem Sender somit solide 3,7 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,65 Millionen Umworbene führten wiederum zu sehr guten 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.