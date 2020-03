«Sky 90» sendet gegen «Doppelpass» Nummer 1000

TV-News

Traurig für Sport1: Ausgerechnet die Geburtstagssendung muss ohne Publikum auskommen.

An was erinnert das? Sky Deutschland wird am Sonntag trotz der pausierenden Bundesliga seine Fußball-Talkshowausstrahlen. Allerdings nicht wie sonst sonntags um 19.55 Uhr, sondern schon um 10.45 Uhr auf Sky Bundesliga 1: Diese Sendezeit war einst bei Sky Sport News HD für den inzwischen eingestellten Talk «Wontorra» reserviert. Wie inzwischen auch «Sky 90» kam dieser Talk aus dem großen Sky-Sport-Studio A in Unterföhring bei München. Am Sonntag nun begrüßt Patrick Wasserziehr folgende Gäste zum Gespräch rund um die Pause und die weiteren Folgen des Coronavirus. Unterhaching-Präsident Manfred Schwabl, "kicker"-Chefredakteur Jörg Jakob, Sky-Experte Dietmar Hamann und CSU-Ehrenvorsitzender Dr. Edmund Stoiber werden zu Gast sein. Zudem soll es Schalten geben - etwa zu Paderborn-Manager Martin Przondziono. Die Talkshow soll 90 Minuten lang dauern.Fast parallel feiert der Sport1-Jubiläum - der Fußballtalk begeht seine 1000. Ausgabe; ausgerechnet nun erstmals ohne Studiopublikum. Wegen der Minimierung einer möglichen Ansteckungsgefahr sitzen im Set also keine Zuschauer. Stefan Effenberg und Marcel Reif sowie Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG, Michael Makus ("Bild") und Stefan Kumberger (Sport1) sind zu Gast, Rudi Völler soll aus Leverkusen zugeschaltet werden.Sport1 gönnt dem Format mehr Sendezeit als üblich - startend um elf Uhr sind drei Stunden eingeplant.