Corona-Virus: Informationsbedürfnis weiter sehr hoch

Quotennews

Mehr als fünf Millionen Zuschauer erreichte Das Erste am Freitag mit einem weiteren «ARD extra» zum Thema. Auch das ZDF punktete mit seiner Sondersendung. Tagessieger wurde jedoch trotzdem ein Krimi.

Zahlreiche Sondersendungen fanden auch am Freitag den Weg ins Programm deutscher TV-Sender. Die erfolgreichste hatte dabei Das Erste zu bieten: Einmit dem Titel „Schulen zu, Kitas dicht“ hatte zur besten Sendezeit insgesamt 5,01 Millionen Zuschauer, 15,1 Prozent Marktanteil resultierten daraus. Diehaben davor schon 5,10 Millionen Menschen gesehen.Mit 1,49 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern war die Spezialsendung vom Ersten um 20.15 Uhr der stärkste Verfolger von «Let’s Dance». 16,0 Prozent Marktanteil standen zu Buche. Das ZDF sendete um 19.35 Uhr das. 4,49 Millionen Zuschauer informierten sich im Zweiten, 14,9 Prozent Marktanteil hatte das zur Folge. Mit 9,0 Prozent Marktanteil lief es auch bei den Jüngeren gut.Bei den Werberelevanten funktionierteam besten, satte 20,3 Prozent Marktanteil standen dafür ab 18.45 Uhr auf dem Konto. 3,81 Millionen Zuschauer waren zugegen. Weitere Kurznachrichten abseits des Coronavirus brachten es anschließend dann noch auf 16,7 Prozent.profitierte vom starken Vorlauf und hatte mit 3,11 Millionen Zuschauern die beste Reichweite seit Ende Januar vorzuweisen. 16,5 Prozent Marktanteil holte die Daily-Soap bei den Umworbenen.Tagessieger bei den Älteren wurde aber was ganz anderes als Corona: Die ZDF-Krimiserieverfolgten 5,64 Millionen Menschen, 17,1 Prozent Marktanteil sprangen damit heraus.hatte im Ersten 4,50 Millionen Zuschauer und 14,3 Prozent vorzuweisen, die Reihe landete somit auf Platz drei beim Gesamtpublikum – denn ganz knapp schob sich RTL mit «Let’s Dance» auf Platz zwei angesichts von 4,51 Millionen Zusehern. Im ZDF drehte am späten Abend dieauf, bei der die Gags ebenfalls vor leeren Rängen vorgetragen wurden: 4,58 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie, besser lief es für die Nachrichtensatire zuletzt im März 2018.