«Lets Dance» verliert keinen einzigen Zuschauer

Quotennews

Genauso viele Zuschauer wie vor einer Woche haben sich die RTL-Tanzshow angesehen. In der jungen Zielgruppe gewann sie sogar noch ein paar Zuseher dazu.

Bisherige Werte von «Let's Dance» 2020 4,57 Mio. / 26,5 % (Kennlern-Show)

4,61 Mio. / 24,8 %

4,51 Mio. / 23,1 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J. (jeweils freitags, 20.15 Uhr bei RTL)

Wie so viele Shows in diesen Tagen muss nun auch RTLsvorerst ohne Studio-Publikum auskommen. Das hat zwar vielleicht ein wenig der Atmosphäre geschadet, den Zuschauerzahlen aber ganz sicher nicht. Insgesamt haben 4,51 Millionen Menschen ab drei Jahren zugesehen, damit hat sich im Vergleich zur Vorwoche nichts verändert. Nur der dazugehörige Gesamtmarktanteil ging leicht um rund einen Prozentpunkt auf 16,9 Prozent zurück.1,71 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen ab 20.15 Uhr zu, vor Ablauf der Wochenfrist waren es minimal weniger (1,67 Millionen). Leichte Abstriche mussten die prominenten Tänzer bei der Zielgruppen-Quote hinnehmen: Dennoch kamen hervorragende 22,4 Prozent Marktanteil zustande. Kein anderes Format war am Freitag erfolgreicher – auch nicht die zahlreichen Corona-Sondersendungen.Stichwort Corona: Imwar das Virus natürlich auch ein großes Thema, die Quote bei den Umworbenen zog hierfür nach Mitternacht auf starke 25,6 Prozent an. 2,48 Millionen Zuseher blieben noch wach für die Berichte.