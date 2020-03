RTL lässt «Alles was zählt» entfallen

TV-News

Ein News-Special wird auf 55 Minuten Sendezeit verlängert. Die aktuelle Soap-Folge läuft am Freitag nun im Stream.

Anders als an den vergangenen Tagen wird RTL am Freitag um 20.15 Uhr kein Corona-News-Special zeigen - «Let's Dance» startet demnach pünktlich. Die-Ausgabe um 18.45 Uhr wird aber verlängert - zudem wird es darin monothematisch nur um die neuartige Krankheit gehen. Der Nachrichtenredaktion stehen nun 55 Minuten Sendezeit zur Verfügung. Entsprechend entfällt die für 19.05 Uhr geplante Episode der Eislauf-Soap. Ungewöhnlich: RTL sendet diese nun nicht etwa einfach am kommenden Montag, sondern lässt diese am Vorabend aus.Wer die Folge sehen will, muss entweder auf den Streamingdienst TV Now zurückgreifen, oder am Montagmorgen um 9.30 Uhr bei RTL einschalten.Am restlichen RTL-Vorabendprogramm ändert sich durch die sehr spontane Verschiebung übrigens nichts: Der Dauerbrenner «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» soll wie geplant ganz normal um 19.40 Uhr beginnen.