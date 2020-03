Streaming-Charts: «Riverdale» erklimmt den VOD-Thron

VOD-Charts

Wechsel an der Spitze: Nicht Amazon, sondern Netflix hatte diese Woche die gefragteste Serie in petto.

Für die in den USA beim Network The CW beheimatete, international bei Netflix ausgewertete Teenie-Seriewar es keine reibungslose Woche: Da sich ein Crewmitglied mit COVID-19 infizierte, mussten die Dreharbeiten zu neuen Folgen abgebrochen werden ( wir berichteten ). Doch während die Produktion der Serie angehalten wurde, florierte in den vergangenen Tagen in Deutschland immerhin der Andrang auf «Riverdale»: In den vergangenen sieben Tage brachte es die Warner-Bros-Produktion auf 6,83 Millionen Bruttokontakte – somit ist «Riverdale» die derzeit gefragteste Serie in der hiesigen Streamingwelt. Dies berichtet unser Marktforschungspartner Goldmedia.Der Spitzenreiter der Vorwoche, die Science-Fiction-Produktion, rutscht auf den sechsten Platz. Gemessen wurden brutto 3,13 Millionen Serienfans. Zwischen «Riverdale» und «Star Trek: Picard» platzieren sich die Thrillerserie(brutto 5,29 Millionen Interessenten), der ABC-Studios-Dauerrenner(4,71 Mio.), die Survivalserie(3,73 Mio.) und die Historien-Abenteuerserie(3,20 Mio.).Die populäre Sitcom, die in den vergangenen VOD-Charts noch Silber holte, rutscht dieses Mal auf den siebten Rang. Brutto streamten 2,67 Millionen Sitcomfans die Geschichten von Sheldon Cooper, Penny und Konsorten, womit «TBBT» ganz knapp das Netflix-Originalschlägt. Das generierte 2,64 Millionen Bruttokontakte. Den Rest der Top Ten füllen die RTL-Soap(2,62 Mio.) und die quirlige Comedyserie(2,61 Mio.) aus.