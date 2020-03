Coronavirus: Disney verschiebt drei Kinostarts

Kino-News

Neben der Realverfilmung von «Mulan» trifft es den «X-Men»-Ableger «New Mutants» und den Searchlight-Horrorfilm «Antlers».

Seit Universal Pictures den ersten Schritt getätigt und den James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» von Anfang April auf November dieses Jahres verschoben hat, liegt der Kinobranche eine Frage auf der Zunge: Wann wird der Disney-Konzern seine Neuverfilmung vonverschieben? Die Neuinterpretation einer chinesischen Sage, über die Disney 1998 bereits einen populären Zeichentrickfilm in die Kinos gebracht hat, ist mit einem Budget von mindestens 200 Millionen Dollar ein sehr kostspieliges Projekt. Und da es vor allem auf den chinesischen Markt schielt, verwunderte es die Branchenpresse, dass Disney den Filmstart nicht verschoben hat, als bekannt wurde, dass in China vorübergehend sämtliche Kinos geschlossen werden.Jetzt aber zieht Disney nach: Wie 'The Hollywood Reporter' berichtet, verlegt Disney den weltweiten Kinostart von «Mulan». Noch kürzlich beteuerte der Verleih, in vielen Ländern am Termin Ende März festzuhalten – nun aber findet ein Umdenken statt. Anders als Universal oder Sony Pictures (wo man beschlossen hat, «Peter Hase 2» im August statt im März zu starten) hat man bei Disney aber noch keinen Ersatztermin ausgemacht. Das gilt nicht nur für «Mulan», sondern auch für zwei weitere Titel: Sowohl die schon oft verschobene und erst kürzlich endlich fertiggestellte Marvel-Adaptionals auch der Searchlight-Horrorfilmmit Keri Russell und Jesse Plemons geben ihre geplanten Starttermine auf.Alle drei Filme will Disney laut 'The Hollywood Reporter' noch dieses Jahr ins Kino bringen. Ein Aufgeben der Kinoauswertung zu Gunsten einer VOD-Premiere dieser drei Titel sei für Disney zu diesem Zeitpunkt undenkbar. Marvel Studios' Agenten-Actionfilmbehält vorerst den anvisierten Kinostart Ende April (in den meisten Teilen der Welt) respektive Anfang Mai (in den USA) bei.