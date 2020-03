Coronavirus: Wie reagieren Sender auf die neuen Beschränkungen?

Schwerpunkt

Fußball ohne Zuschauer, Veranstaltungen vor maximal 999 Leuten. Welche Auswirkungen hat das Virus auf den Betrieb in den großen Fernsehhäusern in Deutschland?

Das Coronavirus hält die Welt weiterhin in Atem. Während die Zahl der Neuansteckungen im Ursprungsland China inzwischen zurückgeht, scheint in Europa die Spitze noch lange nicht erreicht. Die Konsequenzen sind bekannt: Italien hat sich abgeriegelt, in Deutschland wurden in einigen Bundesländern Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten – vorerst bis Ostern. In anderen Bundesländern gibt es eine so strikte Order noch nicht. Dass, im Falle einer weiteren Ausbreitung, das öffentliche Leben noch weiter eingeschränkt wird; ganz auszuschließen ist es nicht. Betroffen von der Coronakrise ist zunehmend auch das Fernsehen. Am Dienstagabend beendete die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ihre Saison 19/20 vorzeitig – ein Meister soll nicht mehr gekürt werden, dabei waren die Play-Offs bei MagentaSport doch stets die #geilsteZeit. Die Fußball-Bundesliga wird in den kommenden Tagen mehrheitlich vor leeren Zuschauerrängen spielen, das Europa-League-Spiel der Frankfurter Eintracht kommende Woche in Bern kann nicht stattfinden. Die 3. Liga will die kommenden zwei Spiele aussetzen, und die Partien nach Ostern nachholen.Apropos Fußball: Champions-League-Rechteinhaber Sky zeigt seit dieser Woche seine Rahmenberichte in anderer Form. Im großen Studio A in Unterföhring sind keine Zuschauer mehr zugelassen. Die Maßnahme soll zunächst bis Ende des Monats gelten. Auswirkungen hat das Virus derweil auch auf einige andere Produktionen.wird die diesjährigen Liveshows vor einer reduzierten Zahl an Zuschauern abhalten, bestätigte RTL gegenüber Quotenmeter.de. Im großen Studio der Casting-Show hätten normalerweise 1700 Menschen statt, wie viele nun letztlich hineingelassen werden, ist nicht bekannt. Nicht betroffen sind andere große RTL-Studioproduktionen: Ins Set vonpassen 216 Zuschauer, beisind 850 Zuschauer zugegen.Generell gelte, sagt eine RTL-Sprecherin, halte man sich bei allen RTL Shows mit Publikum „an die empfohlenen Präventionsmaßnahmen und informieren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene etc.“ Und man appelliere an die Vernunft jedes Einzelnen: Sollte er sich krank fühlen, solle zum Arzt zu gehen und zu Hause zu bleiben.Betroffen ist das deutsche Fernsehen auch wegen einiger Absagen: Im März entfällt etwa eine in Halle geplante Florian-Silbereisen-Produktion, das in dieser Woche am Münchner Nockherberg angedachte «Derblecken» wird ebenso verschoben wie die Verleihung der «Goldenen Kamera». In Österreich hat der ORF eine Pause für die Tanzshow «Dancing Stars» verordnet. Definitiv stattfinden soll derweil ein großes RTL-Event: Am 8. April sollüber die Bühne gehen ( mehr zur Sendung hier ). Entweder produziere RTL die Sendung mit einer Teilnehmerzahl unter 1000 oder ohne Zuschauer vor Ort – dies sei für die Produktion letztlich nicht ganz so entscheidend.Keine direkten Auswirkungen hat das Coronavirus aktuell auf Showproduktionen von ProSiebenSat.1. Es würden keine Shows mit über 1000 Zuschauern produziert werden, heißt es aus der Kommunikationsabteilung des in Unterföhring sitzenden Unternehmens. Bei den laufenden Showproduktionen, etwa «Big Brother – Die Entscheidung» und «The Masked Singer» setze man die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes um. Zudem werde auf die Vorgaben der jeweiligen Gesundheitsminister geachtet. „Wir rufen Mitarbeiter und Zuschauer aktiv auf, sehr auf die hygienischen Vorschriften zu achten. Unsere Produzenten haben an vielen Produktionsorten natürlich Desinfektionsmittel für Team und Zuschauer.“Das ZDF gab am Mittwoch bekannt, dass die drei geplanten «Fernsehgarten on Tour»-Episoden, die ab Mitte April sonntags um 11.50 Uhr hätten laufen sollen, nicht produziert werden. Zudem steht eine für Ende April geplante Show von «Willkommen bei Carmen Nebel» auf der Kippe. Andere ZDF-Produktionen sollen in den kommenden Wochen ohne Publikum stattfinden, etwa das «Morgenmagazin», «Das aktuelle Sportstudio» oder der Donnerstags produzierte Polit-Talk «Maybrit Illner».