Auf Lenssens Spuren? sixx plant Live-Talk

TV-News

Durch die (vorerst zwei) Sendungen wird Paula Lambert führen.

Der TV-Sender sixx wird im April ein zweites Live-Format ins Programm nehmen. Aktuell berichtet „die Senderin“ schon in «Big Brother – Die Late-Night-Show» ohne zeitversatz (immer montags ab 22.15 Uhr). Am 22. sowie am 29. April ergänzt nun ein Talk mit Paula Lambert das Live-Programm des Frauensenders, wieberichtet. Inwird die Expertin Zuschauerfragen zum Thema Liebe und Sex beantworten.Die Sendung ist zweistündig geplant und soll schon um 20.15 Uhr beginnen. Beteiligen kann man sich auch via Facebook, Skype oder Instagram. Ohnehin hat sixx mit Paula Lambert im Frühjahr noch Einiges vor. Ebenfalls am 22. April, dann um 22.20 Uhr, startet eine neue-Staffel.Zudem soll der Late-Night-Talknoch in diesem Frühjahr für eine fünfte Staffel zurückkehren. Die ersten vier Staffeln der Live-Call-in-Show holten nach sixx-Angaben durchschnittlich hervorragende 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 39-jährigen Frauen. Der Topwert lag demnach sogar bei sensationellen 9,6 Prozent Marktanteil. Call-In steht somit bei den kleineren ProSiebenSat.1-Sendern nicht schlecht im Kurs: Sat.1 Gold etwa hat mit der Rechtsberatung «Lenßen live» zuletzt ein kleines Kult-Format etabliert.