Wie viele Zuschauer lockte der «Tatort» an? Wie stark machte «Kitchen Impossible» weiter? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Am neuenaus Ludwigshafen war an diesem Sonntag wenig überraschend kein vorbeikommen. Sowohl bei Jung als auch bei Alt lockte er die meisten Zuschauer an. Insgesamt schalteten 8,22 Millionen Zuschauer für den neuen Kriminalfall ein. Aus dem jungen Publikum stammten 1,90 Millionen Zuseher. Beim Gesamtpublikum sicherte sich der 90-Minüter stattliche 23,9 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls starke 18,9 Prozent. Im Anschluss war der Talk beizum Coronavirus ebenfalls sehr gefragt. Insgesamt blieben 4,39 Millionen Zuschauer dran. Mit 16,8 Prozent blieb Das Erste auch zu später Stunde Marktführer und war bei den Jungen mit 9,7 Prozent weiter erfolgreich. Das ZDF versammelte mit5,42 Millionen Interessierte zur besten Sendezeit und kam damit auf gute 15,7 Prozent Gesamtmarktanteil. Beim jungen Publikum schlug man sich mit 6,8 Prozent wacker. Dasinteressierte 4,96 Millionen Menschen und steigerte die Sehbeteiligung sowohl insgesamt auf 16,8 Prozent als auch bei Jung auf 8,7 Prozent.verbuchte im Anschluss nur noch überschaubare 10,5 Prozent insgesamt und 3,3 Prozent bei den Jungen. Die Reichweite ging auf 2,09 Millionen Zuseher zurück.Abseits der Öffentlich-Rechtlichen triumphierte nicht etwa RTL oder Sat.1, sondern Vox. Dort hievte sich eine neue Ausgabezu überragenden 13,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schalteten stattliche 1,68 Millionen Zuschauer ein und sorgten für ebenfalls starke 6,1 Prozent Gesamtmarktanteil. 1,12 Millionen Werberelevante sorgten für die Spitzen-Sehbeteiligung. Knapp dahinter ordnete sich ProSieben mit dem Actionstreifenein. Der unkonventionelle Superheld überzeugte insgesamt 1,67 Millionen Zuschauer, 1,18 Millionen davon aus der klassischen Zielgruppe. Dort blieben am Ende sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil stehen.war im Anschluss mit 0,53 Millionen Umworbenen und 11,7 Prozent ein Erfolg. In Sat.1 schlug sich die neue Ausgabe vonebenfalls sehr gut und holte über den Abend hinweg ordentliche 11,0 Prozent Zielgruppen-Marktanteil vor einer Million junger Zuschauer. Beim Gesamtpublikum war die Show mit 8,2 Prozent äußerst gefragt (2,55 Mio. Zuschauer).RTL hatte mitnur mäßigen Erfolg. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Agent nur ausbaufähige 9,7 Prozent Marktanteil.schloss danach mit nur 8,7 Prozent an. Die Reichweite ging von 0,92 Millionen Werberelevanten auf 0,36 Millionen zurück. Schwestersender RTLZWEI generierte mitnur unterdurchschnittliche 3,8 Prozent Sehbeteiligung in der Zielgruppe und begeisterte überschaubare 0,29 Millionen klassisch Umworbene. Kabel Eins versammelte mit0,52 Millionen jungen Zuschauer und kam damit auf gute 5,3 Prozent Marktanteil.steigerte das Ergebnis im Anschluss auf ordentliche 6,0 Prozent mit 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen.