Animes bringen sixx-Vorabend nicht voran

Quotennews

«Sailor Moon Crystal» hat quotenmäßig mit der Zeit extrem nachgelassen, vor allem aber macht die Performance von «Yu-Gi-Oh! Arc-V» Sorgen.

Seit November 2019 zeigt sixx am Samstagvorabend Animes, nach anfangs über drei Prozent Marktanteil fürsehen die Quoten in der Zielgruppe inzwischen aber nicht mehr so bahnbrechend aus: In dieser Woche reichte es beispielsweise nur noch zu 1,3 und 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin: Mit den erzielten Quoten lag man immer noch auf Höhe des Februar-Senderschnitts (1,3 Prozent). Insgesamt waren 100.000 Menschen ab 18.20 Uhr für die japanische Zeichentrickserie zu haben., das erst im Februar zu sixx neben der ProSieben-Maxx-Ausstrahlung dazugestoßen ist, war mit 0,5 sowie 0,6 Prozent Marktanteil aber ein waschechter Flop. 40.000 Zuseher hatte die erste Folge, 60.000 die zweite. Vor einer Woche lief es mit 0,3 sowie 0,0 Prozent übrigens sogar noch mieser bei den Werberelevanten.In der Primetime hat die Zweitverwertung vonfunktioniert: Solide 1,4 Prozent Marktanteil standen dafür zu Buche, 160.000 Menschen waren insgesamt mit von der Partie. Aucherzielte danach 1,4 Prozent bei den Umworbenen.musste sich bei ProSieben Maxx mit gerade einmal 0,7 Prozent abfinden, auchkam danach nicht über enttäuschende 0,8 Prozent hinaus. Nitro hat mitzunächst wenig berauschende 0,9 Prozent erreicht,besserte sich danach auf 1,1 sowie 1,7 Prozent.schoss den Vogel schließlich mit 2,4 sowie 3,5 Prozent ab.