Öffentlich-Rechtliche: Krimi dominiert, Hirschhausen-Quiz steigert sich

Quotennews

Im Ersten hat sich das «Quiz des Menschen» verbessert, das ZDF setzte sich mit seinem «Erzgebirgskrimi» an die Spitze und erreichte mehr als sieben Millionen Zuschauer.

Über allem stand am Samstag das ZDF mit seinem: Die Folge «Tödlicher Akkord» brachte es auf sensationelle 24,0 Prozent Marktanteil bei 7,13 Millionen Zuschauern. Keine andere Sendung war beim Gesamtpublikum gefragter. Im November 2019 ist die Reihe schon mit beeindruckenden 6,21 Millionen Zuschauern gestartet, nun hat sie noch viel mehr Zuschauer angesprochen. 0,75 Millionen Jüngere führten zu 9,8 Prozent Marktanteil. Damit war das ZDF in der Primetime stärkster Verfolger von Marktführer RTL wurde dann noch von 4,26 Millionen Menschen gesehen, 15,7 Prozent Marktanteil kamen beim Gesamtpublikum zustande. Auf 6,3 Prozent ging es beim jungen Publikum runter. Weil tagsüber auch noch Wintersport massig Zuschauer anspülte, lag der Tagesmarktanteil des Zweiten am Ende bei hervorragenden 16,2 Prozent. Damit hatten die Mainzer einen Vorsprung von satten fünf Prozentpunkten zum Ersten. Besonders gefragt war nachmittags Biathlon mit über vier Millionen Zuschauern und 30,9 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen standen 15,2 Prozent auf dem Zettel. Auch Sportarten wie Skispringen und Snowboard lagen weit über der 20-Prozent-Marke.Aber auch Das Erste kann zufrieden sein:hat sich in der XXL-Version erheblich steigern können. So sahen am Samstag 3,95 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, bei der letzten Ausgabe im September 2019 lag die Reichweite noch bei 3,29 Millionen. 14,3 Prozent Marktanteil sprangen heraus, das war ein Plus von 1,1 Prozentpunkten.Auch bei den Jüngeren lief es gut: Mit 0,71 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und 9,6 Prozent Marktanteil fielen die Werte ähnlich aus wie im Herbst vergangenen Jahres. Zudem hat Das Erste somit unter anderem ProSiebens große Live-Show «Alle gegen Einen» überholt.