Wie lief der Montagabend für die Filme bei Kabel Eins und wie schnitten die Dokusoaps von RTLZWEI ab?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 54,5%

14-49: 59,7%

Das ZDF begeisterte mit7,20 Millionen Fernsehende für sich. Das glich saustarken 23,3 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,74 Millionen Jüngere bedeuteten außerdem starke 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dasgab danach auf sehr tolle 18,8 Prozent insgesamt nach, bei den Jüngeren ging es rauf gen 9,1 Prozent.beendete die Primetime mit 13,1 und 6,9 Prozent Marktanteil. Das Erste holte am Montagabend mit einer extralangen Ausgabe von3,82 Millionen Menschen zu sich. Das glich sehr guten 12,8 Prozent Marktanteil insgesamt. Mit 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren zudem tolle 8,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren drin. Diefolgten mit 14,7 und erneut 8,9 Prozent MarktanteilRTL brachte es mitwiederum auf 2,50 Millionen Interessenten ab drei Jahren und sehr tolle 17,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.folgte mit 2,24 Millionen und 19,0 Prozent. ProSieben indes eröffnete den Abend mit einemüber das Thema Coronavirus. 1,68 Millionen Wissbegierige schalteten ein, in der Zielgruppe kamen sehr gute 12,7 Prozent zusammen. Zwei Folgenschlossen mit 1,15 und 0,99 Millionen Serienfans an. Bei den Umworbenen gab man auf akzeptable 9,1 und mäßige 7,9 Prozent nach. Ein-Viererpack kam von 21.20 Uhr bis 23.10 Uhr letztlich auf 0,79 bis 0,97 Millionen Sitcomfans und auf Zielgruppenzahlen von mageren 6,9 bis guten 10,8 Prozent.unterhielt bei Kabel Eins 1,17 Millionen Filmfans, ehemit 0,81 Millionen nachlegte. Bei den Werberelevanten standen sehr gute 6,7 und sehr tolle 7,5 Prozent auf der Rechnung.floppte in Sat.1 mit dürftigen 0,96 Millionen Neugierigen insgesamt und mit kaum besseren 5,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.folgte mit 0,48 Millionen Wissbegierigen ab drei Jahren und sehr ernüchternden 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. VOX kam mitauch auf keinen grünen Zweig. Dürftige 0,82 Millionen Fernsehende wurden gemessen, mit 4,8 Prozent lief's in der Zielgruppe wenigstens mau.schloss mit 0,62 Millionen und 5,1 Prozent an. RTLZWEI letztlich erreichte mit zwei Folgen0,81 und 0,83 Millionen Fernsehende. Bei den Umworbenen kamen sehr gute 5,9 und 6,1 Prozent zustande.beendete die Primetime mit 0,39 Millionen und 4,2 Prozent.