Propagate: First-Look-Deal mit Constantin

Vermischtes

„ Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Constantin Entertainment, einem der großen unabhängigen kreativen Produktionshäuser in Europa. Unsere Partnerschaft bietet beiden Unternehmen eine Fülle an Möglichkeiten über alle Genres und Formate hinweg. ” Cyrus Farrokh, International President Propagate

Enger zusammenarbeiten wollen künftig Constantin Entertainment («Genial Daneben») und die Firma Propagate, die nach eigenen Angaben eine der weltweit am schnellsten wachsenden und unabhängigen TV-Produktions- und Programmvertriebsfirmen ist. Abgeschlossen wurde nun ein gegenseitiger First-Look-Deal. ConstantinEntertainment-Chef Jochen Köstler erklärte am Donnerstag: „Propagate ist mit seinem starken und stetig wachsenden Inhalte- und Rechtekatalog sowie dem beeindruckenden Entwicklungs- und Kreativteam der ideale Partner für Constantin Entertainment. Viele Produktionen stehen unmittelbar bevor und das Produktionsvolumen steigt stetig, so dass ich mich sehr freue, unseren Kunden eine Vielzahl der großartigen Formate anbieten zu können.“Zu Propagates bekanntesten Shows zählen die mit einem Golden Globe ausgezeichnete Serie «Jane the Virgin», die Show «Moment of Truth», die Edutainment-Serie «Adam Ruins Everything», die Gameshow «Bet on Your Baby» und die Abenteuer-Show «Running Wild with Bear Grylls».Propagate wurde 2015 von Ben Silverman und Howard T. Owens gegründet, die Ende der 90er Jahre Pionierarbeit im globalen TV-Geschäft leisteten. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Los Angeles, New York und Paris.