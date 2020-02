Josh Brolin ist für Amazon in «Outer Range» unterwegs

US-Fernsehen

Der Star von «Avengers» und «No Country of Old Men» hat eine neue Rolle erhalten.

Amazon hat Josh Brolin für die neue Serie «Outer Range» verpflichtet. Der Thriller ist Teil eines Exklusivvertrages zwischen Amazon und Brad Pitts Plan B Entertainment. Im Mittelpunkt von «Outer Range» steht ein Rancher, der am Rande der Wildnis Wyomings um sein Territorium und seine Familie kämpft. Brolin wird den Rancher Royal Abbott verkörpern, der sich mit Unbekannten auseinandersetzen muss, nachdem er auf seinem Land ein Geheimnis entdeckt hat.Die Show wurde von Brian Watkins entwickelt. Brolin wird die Serie zusammen mit Wakins, Zev Borow, Heather Rae und Plan B Entertainment produzieren. Der Schauspieler wird als nächstes in Denis Villeneuves Relaunch von «Dune» zu sehen sein. Zuvor beendete er die Produktion des Films «Flag Day», bei dem Sean Penn und Miles Teller die Hauptrolle spielen. Außerdem arbeitet er an ein Projekt für Hulu.Als Teil des Amazon-Vertrages lässt das Unternehmen auch Barry Jenkins’s Buchadaption «The Unterground Railroad» beim Streaming-Dienst laufen. Außerdem wird eine Serie nach der Graphic Novel „Paper Girls“ nach einer Vorlage von Brian K. Vaughans entwickelt. Bei dem Projekt sollen die Amazon Studios die Produktion übernehmen.