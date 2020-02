Stärkste Kraft am Sonntag: «American Idol» verhilft «The Rookie» zu tollem Comeback

US-Quoten

Mehr als zwei Monate gab es keine neue Folge von «The Rookie». Durch den starken Lead-In von «American Idol» kehrte das Polizei-Drama gestärkt aus der Winterpause zurück.

Das größte Zuschauerinteresse ab 20 Uhr zog auch die zweite Ausgabe der neuen Staffelauf sich, denn durchschnittlich verfolgten 7,46 Millionen Casting-Fans das zweistündige Programm. Das Rating des ABC-Zugpferdes belief sich auf 1,4 Prozent. Damit lag man 0,1 Punkte unterhalb des Auftakt-Niveaus und ergatterte gut eine halbe Million Zuschauer weniger. Die erste Ausgabe des Jahres vonlief danach noch vor 4,89 Millionen Polizei-Freunden, was mit Abstand der beste Wert der zweiten Staffel ist – Dank des starken Lead-Ins. Auch beim jungen Publikum der Zielgruppe schaffte die Krimi-Serie eine Verbesserung auf 0,8 Prozent.Stark verbessert zeigte sich auchbei CBS, das bei den 18- bis 49-Jährigen 0,2 Punkte dazugewann und 0,8 Prozent erzielte. Insgesamt schalteten 5,96 Millionen Anhänger die Comedy-Serie ein, ein Plus von einer halben Million Zuschauer. Ebenfalls leichte Gewinne markierte dann auchsowie, die beide auf ein Zielgruppen-Rating von jeweils 0,6 kamen. Ab 21 Uhr blieben noch 6,18 Millionen, ab 22 Uhr noch 5,56 Millionen Krimi-Fans dabei.NBC setzte zu Beginn des Abends auf eine zweistündige Wiederholung von(Rating: 0,4 Prozent), ehe ab 21 Uhr Neuware präsentiert wurde.fiel erstmals unter die Zwei-Millionen-Marke und registrierte lediglich 1,98 Millionen Seher.behielt ab 22 Uhr noch 1,81 Millionen Anhänger bei sich und damit 160.000 weniger als bei der Premiere. Das Rating betrug zunächst 0,5, dann 0,4 Prozent.FOX zeigte wie gewohnt Zeichentrick-Serien im Viererpack.begeisterte 1,83 Millionen Comedy-Fans und 0,6 Prozent der werberelevanten Zuschauer. Weiter ging es mit der neuen Serie, die vor sieben Tagen Premiere feierte. Die Sendung aus der Feder von Amy Poehler bestätigte den Wert aus der Vorwoche von 0,5 Prozent, verlor aber leicht an Gesamtreichweite und holte 1,44 Millionen Fans ab.steigerte beide Werte auf 0,7 Prozent und 1,57 Millionen Zuschauer, ehewieder etwas nachließ und auf 0,6 Prozent und 1,56 Millionen kam. The CW setzte auf Frauenpower aus der Comic-Welt:undmarkierten jeweils 0,2 Prozent bei den Klassisch-Umworbenen. Die Sehbeteiligung lag auf dem Niveau aus der vergangenen Woche von 0,82 respektive 0,67 Millionen.