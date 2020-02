So feiert Das Erste das «Verstehen Sie Spaß?»-Jubiläum

TV-News

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Streicheshow gibt es ein Wiedersehen mit beliebten Lockvögeln und vielen früheren Moderatoren des Formats.

Ein Jubiläum mit Remakes Neben Kult-Einspielern aus der «Verstehen Sie Spaß?»-Geschichte umfasst die Jubiläumsfolge auch von Guido Cantz nachgedrehte und neu interpretierte Spaßfilm-Hits früherer Jahre.





Ein Fernsehdino hat heimlich, still und leise sein Rubinjubiläum hinter sich gebracht: Am 31. Januar 1980 zeigte Das Erste erstmals seine Unterhaltungsshow. Seither sind über 170 Folgen der Streichesendung mit versteckter Kamera über den Äther gegangen, und wie der federführende SWR mitteilt, holt Das Erste im Frühling die große Jubiläumssause nach. Am 4. Juli 2020 wird Das Erste live zur besten Sendezeitausstrahlen und somit das 40-jährige Jubiläum des alteingesessenen Formats zelebrieren. Unter anderem ist dann das TV-Publikum aufgerufen, während der Geburtstagsshow aus einer Vorauswahl den besten «Verstehen Sie Spaß?»-Streich aus 40 Jahren zu wählen.Guido Cantz, der seit 2010 durch «Verstehen Sie Spaß?» führt, begrüßt in der Liveshow prominente Lockvögel aus der Showgeschichte und darüber mehrere seiner Vorgänger als Gäste. Angekündigt sind Paola Felix (moderierte von 1983 bis 1990 29 Folgen), Dieter Hallervorden (moderierte 1996 bis 1997 insgesamt sieben Folgen), Cherno Jobatey (war von 1998 bis 2002 im Dienst und machte 17 Shows) und Frank Elstner. Elstner führte von 2002 bis 2009 durch «Verstehen Sie Spaß?» und kam auf 43 Ausgaben. Musik kommt von der SWR Big Band unter der Leitung von Klaus Wagenleiter.«Verstehen Sie Spaß?»-Showerfinder und Moderator der ersten Stunde Kurt Felix ist 2012 verstorben. Neben ihm gab es noch zwei weitere Gastgeber, die wir oben noch nicht genannt haben: Karl Dall, der von 1983 bis 1990 immerhin 29 Folgen präsentierte, sowie Harald Schmidt, der 1992 bis 1995 im Einsatz war und in der Zeit durch 16 Sendungen führte. Schmidt wird laut jetzigem Stand nicht an der Geburtstagsshow teilnehmen. Karl Dall dagegen wird in der offiziellen Showankündigung nicht erwähnt, nennt das «Verstehen Sie Spaß?»-Jubiläum aber auf seiner eigenen Webseite als kommenden TV-Termin.