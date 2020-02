Sat.1 am Sonntag: Mit zwölf Prozent zum Erfolg

Quotennews

Sowohl die neue Staffel von «The Voice Kids» als auch das vorabendliche «The Biggest Loser» landeten oberhalb der Sendernorm.

Der Sat.1-Sonntagabend gehört in den nächsten Wochen wieder den Kids. Am Sonntag startete der Privatsender eine neue Staffel seiner Musikcasting-Show. Die neue Runde lief vor zwölf Prozent der klassisch Umworbenen an und war somit ein Erfolg. Zum Vergleich: 2019 startete das Format aus dem Hause Talpa vor 11,9 Prozent, ein Jahr zuvor holte die Debütepisode der damaligen Staffel 12,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zurück ins Jahr 2020: Sat.1 freut sich über 2,64 Millionen Zuschauer am Sonntag zwischen 20.15 und 22.55 Uhr.Nicht erfolgreich war hingegen die anschließend gezeigte Hugo-Egon-Balder-Sendung- die Quote wurde nahezu halbiert und krachte auf nur noch 6,1 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 0,75 Millionen Menschen schauten zu.Gut lief es für die Münchner hingegen am Vorabend. Eine neue Ausgabe der Abspeck-Showbestätigte die schon guten Werte der Vorwochen und gelangte bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls auf 12,0 Prozent Marktanteil. 1,88 Millionen Menschen sahen die um 17.30 Uhr gestartete Produktion von Red Seven Entertainment, die um kurz vor 20 Uhr ihr Ende fand. Die dann gezeigten Nachrichten, die unter anderem über die Wahl in Hamburg berichteten, punkteten mit neun Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.