Primetime-Check

Wie lief es für die Shows bei ZDF, RTL und ProSieben? Was konnten die Spielfilme dagegen reißen? Dies und mehr im Primetime-Check …

Das Erste hat am Samstag die meisten älteren Zuschauer erreicht:wollten 5,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, 17,3 Prozent Marktanteil resultierten daraus. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 9,0 Prozent Marktanteil sehr gut. Das ZDF positionierte sich mitauf Platz zwei bei allen Fernsehenden: 4,26 Millionen Zuseher bedeuteten 15,4 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum überholte man sogar Das Erste mit einer tollen Quote in Höhe von 10,4 Prozent.hat für RTL den Zielgruppen-Sieg eingefahren: 1,33 Millionen Umworbene führten zu 17,5 Prozent Marktanteil. 3,23 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei.ProSieben erlebte einen enttäuschenden Abend, die Live-Showmusste einen neuen Negativrekord hinnehmen. Mehr als 8,1 Prozent Marktanteil waren nicht drin, 0,58 Millionen junge Zuseher waren an Bord. Insgesamt sahen nicht mal eine Million Menschen zu, bei 0,96 Millionen lag die Gesamtreichweite.hat bei Sat.1 gerade einmal 6,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten geholt, lediglich 0,48 Millionen junge Zuseher waren mit von der Partie. 0,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren für den Fantasystreifen zu haben.bei VOX lag nur knapp dahinter mit 6,0 Prozent und 0,46 Millionen Jüngeren. Mit 0,95 Millionen Zuschauern lag VOX insgesamt sogar leicht vor Sat.1.hat bei RTLZWEI solide 5,8 Prozent Marktanteil verzeichnet, 0,44 Millionen jungew Zuschauer schalteten ein. Insgesamt belief sich die Zuschauerzahl auf exakt eine Million, für VOX und Sat.1 lief es jeweils schlechter.krachte danach auf weniger erfreuliche 3,9 Prozent Marktanteil. Bei Kabel Eins kamnicht über 4,5 und 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, bei 0,75 Millionen und 0,69 Millionen lagen die Reichweiten.war mit 3,4 sowie 4,0 Prozent nicht besser dran.