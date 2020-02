«Blood & Treasure» fällt bei Kabel Eins weiter zurück

Quotennews

Indes landete RTLZWEI Spielfilm-Hits, während VOX ebenfalls Probleme hatte.

hielt sich im Anschluss bei ebenfalls starken 3,5 Prozent insgesamt und steigerte die Beteiligung in der klassischen Zielgruppe sogar auf 7,9 Prozent.



In der vergangenen Woche startete bei Kabel Eins. Zuvor war die US-Serie in Deutschland nur im Pay-TV zu sehen. Allerdings fielen die Einschaltquoten zur Free-TV-Premiere nicht besonders berauschend aus. Die ersten drei Folgen mussten sich vor acht Tagen mit mageren 3,8, 3,4 und 3,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil abfinden. An diesem Freitag kam es nun noch dürftiger. So generierte die Abenteuerserie bereits zu Beginn der Primetime nur 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die anschließende Folge rutschte auf miese 2,4 Prozent ab. Beim Gesamtpublikum sicherte sich die Serie nur maue 1,9 und 1,7 Prozent Sehbeteiligung mit 0,60 und 0,53 Millionen Zusehern.machte danach mit 2,5, 3,3 und 3,7 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten genauso dürftig weiter.Wenig überraschend hatte auch VOX am Freitagabend Probleme, auf gute Einschaltquoten zu kommen. Vier Folgenblieben wie bereits in den vergangenen Wochen blass. 5,9 Prozent Marktanteil zu später Stunde, waren das höchste der Gefühle. Zuvor ermittelte die Serie nur maue 3,3, 3,9 und 4,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil, während die Reichweite zwischen 0,27 und 0,34 Millionen Umworbenen pendelte.Deutlich besser schlug sich dagegen RTLZWEI . Dort setzte man auf geballte Action.