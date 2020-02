Quotennews

«Deutschland sucht den Superstar»: Start in die heiße Recall-Phase

Sidney Schering von 19. Februar 2020, 08:39 Uhr

Am Samstag wurde bei «Deutschland sucht den Superstar» in Sölden gebibbert, am Dienstag startete das Südafrika-Recall. Quotentechnisch wurde es von einem «DSDS»-Rückblick geschlagen.

2015: Severino Seeger «Deutschland sucht den Superstar» dieses Jahr in einer Samstags-Ausgabe nach Sölden, wo sie sich auf über 3.000 Metern gegen die Konkurrenz durchsetzen mussten. Darüber hinaus haben sich ja vier Stimmen schon im Casting ein Flugticket nach Südafrika gesichert. Dank der "Goldenen CDs" der «DSDS»-Jury zogen Francesco, Carolin, Kevin und Raphael schon vorzeitig in den Auslandsrecall ein.



Am Dienstagabend startete dann die wahre Recall-Phase: Es ging nach Südafrika, wo sich die Top 26 der «DSDS»-Castings beweisen müssen. Und dieser Start in die heiße Recall-Phase verlief erwartungsgemäß: Wie schon seit Jahren gewohnt, ließen die Quoten im Vergleich zu den Casting-Ausgaben nach. Mit 2,92 Millionen Interessenten ab drei Jahren schnitt «DSDS» erstmals dieses Jahr unter der Drei-Millionen-Fernsehenden-Marke ab.



Diese Reichweite mündete ab 20.15 Uhr in sehr gute 9,9 Prozent Marktanteil. Auch bei den Umworbenen stand die niedrigste Reichweite dieser Staffel auf der Rechnung, mit 1,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung dennoch auf immerhin sehr gute 14,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Eine größere Zugkraft hatte ab 22.30 Uhr das Special «Deutschland sucht den Superstar – Das große Wiedersehen».



Eine größere Zugkraft hatte ab 22.30 Uhr das Special «Deutschland sucht den Superstar – Das große Wiedersehen».

Die Wiedervereinigung früherer «DSDS»-Kandidatinnen und -Kandidaten kletterte auf tolle 11,6 Prozent Marktanteil bei allen und auf sehr tolle 17,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 2,01 Millionen Menschen schalteten ein, darunter befanden sich 0,89 Millionen Werberelevante.

