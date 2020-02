Solider «American Idol»-Auftakt unter Vorjahresniveau

US-Quoten

Die Castingshow, die seit dem Relaunch 2018 bei ABC beheimatet ist, musste zur Premiere der 18. Staffel Verluste hinnehmen. Für die besten Zahlen in der Primetime reichte es trotzdem.

Bei ABC ging am Sonntagabendin die inzwischen 18. Runde. Mit unveränderter Jury (Katy Perry, Luke Bryan, Lionel Richie) folgte die Castingshow dem Trend der vergangenen Jahre und startete erneut mit weniger Zuschauern als im Vorjahr. Zur Premiere schalteten gut eine halbe Million Zuschauer weniger ein als 2019. So begrüßten Katy Perry und Co. die ersten Gesangstalente vor 8,05 Millionen TV-Zuschauern. Im Rating der werberelevanten Zielgruppe büßte der Staffelauftakt 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr ein. Mit 1,4 Prozent war man bei den 18- bis 49-Jährigen dafür im Vergleich zur Konkurrenz bei weitem das Maß aller Dinge. Trotz der Reichweitenverluste beschert «American Idol» ABC wohl auch in diesem Jahr wieder gute Werte am Sonntagabend. Im Anschluss an die populäre Castingshow setzte ABC einen Re-Run vonan. Die Wiederholung riss nur wenige «American Idol»-Zuschauer mit und musste sich mit bescheidenen 2,90 Millionen Zusehern und einem Zielgruppen-Rating von 0,6 Prozent begnügen.Mit 5,37 Millionen Zuschauern fürdufte sich CBS ab 20 Uhr über eine recht solide Reichweite freuen. Beim jungen Publikum sicherte sich die Serie allerdings nur ausbaufähige 0,4 Prozent.tat sich da im Anschluss deutlich besser und verbesserte das Rating auf gute 0,6 Prozent. Die Gesamtzuschauerzahl stieg parallel ebenfalls auf starke 6,03 Millionen an.ließ den Abend solide mit 0,5 Prozent Zielgruppen-Rating und 5,20 Millionen Zusehern ausklingen. Während CBS noch recht zufriedenstellend unterwegs war, tat sich der NBC-Abend wesentlich schwerer. So mussten sichundmit nur 0,4 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen abfinden. Insgesamt erreichte NBC damit nur ungefähr zwei Millionen Zuschauer. Die Wiederholung der ersten Folge «Zoey’s Extraordinary Play» erreichte im Vorfeld nur 1,65 Millionen Zuschauer und ein Rating von mageren 0,3 Prozent.Bei FOX startete ab 20.30 Uhr die neue Serie. Bei den klassisch Umworbenen ergatterte der Pilot ordentliche 0,5 Prozent. Insgesamt interessierten sich allerdings nur ausbaufähige 1,51 Millionen Zuschauer.erreichten im Vorfeld ab 20 Uhr noch immerhin 1,97 Millionen Zuseher und ein gutes Zielgruppen-Rating von 0,7 Prozent. Im Anschluss an «Duncanville» stieg das Rating noch einmal minimal auf 0,6 Prozent fürundan. Die Reichweite hielt sich bei mauen 1,51 und 1,62 Millionen Zuschauern. The CW hatte an diesem Sonntag ebenfalls zu kämpfen.undergatterten nur 0,2 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen und begeisterten nur 0,86 und 0,67 Millionen Zuseher.